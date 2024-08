Como se recuerda pasado 2 de agosto, se conoció que el Congreso de la República declaró procedente el pedido del expresidente Alberto Fujimori para acceder a una pensión vitalicia tras ocupar el cargo de presidente del Perú entre los años 1990 - 2000. Esta remuneración de S/ 15,600 viene acompañada de otros beneficios.

La Mesa Directiva podría revertir este beneficio. Dicho grupo de trabajo está conformada por la primera vicepresidenta, Patricia Juárez de Fuerza Popular (partido de Fujimori), Waldemar Cerrón de Perú Libre como segundo vicepresidente y Alejandro Cavero de Avanza País como tercer vicepresidente.

Hasta el momento, congresistas de diversas bancadas se han pronunciado en contra y a favor de la pensión a Fujimori. Según argumentan, al exjefe de Estado no le correspondería dicha pensión por los delitos que cometió y sus sentencias.

“La Ley N.º 26519, establece pensión para los expresidentes, para cuyo efecto, establece dos reglas en sus artículos 1° y 2°; siendo la primera, la de ostentar la calidad de expresidente constitucional de la República; mientras la segunda es no encontrarse acusado constitucionalmente, ‘salvo que la sentencia judicial los declare inocentes’”, se lee en el documento.

Eduardo Salhuana, presidente del Congreso, dijo que la pensión para Alberto Fujimori contó con la aprobación del área legal. (Foto: Congreso)

Mesa Directiva tiene la última palabra

Gestión habló con Hugo Rovira, exoficial mayor del Congreso, quien aclaró que la norma es clara en el caso de Alberto Fujimori.

“Un acuerdo de la Mesa Directiva puede ser modificado por otro acuerdo similar. Si existió un acuerdo de mesa, este puede ser revocado, y si solo se trató de un asunto administrativo, la Mesa Directiva tiene la autoridad máxima. Por eso, el presidente Salhuana actúa correctamente al solicitar una revisión del informe para asegurarse de que todo se haya hecho conforme a la ley”.

Por otro lado, Rovira dijo que es necesario revisar las normas y precisar si hubo o no cambio en las leyes porque son modificadas en el tiempo. Además, se revisará si ese documento pasó por el conducto regular.

“Es la Mesa Directiva quien deberá tomar una determinación ante el caso de la pensión de Alberto Fujimori. Es este equipo de trabajo quien decidirá si se suspende o no la pensión. Cuando la Mesa Directiva toma una decisión tiene que tener los informes pertinentes como el de presupuestos, de asesoría jurídica. Y en este caso, lo que faltó es solicitar una opinión externa”, sostuvo.

¿Se habría cometido un delito?

Para el abogado penalista Carlos Caro, las leyes son claras: el expresidente Alberto Fujimori no tiene derecho a una pensión vitalicia debido a los delitos y sentencias en su contra. Además, subraya que para solicitar este tipo de beneficios, es necesario cumplir con una serie de procesos que no pueden ser aprobados de un día para otro.

Asimismo, indicó que las personas que estuvieron detrás de esta medida que beneficia a Fujimori, habrían cometido a un delito.

“Quienes han impulsado esta medida podrían enfrentar futuras acciones penales, ya que están violando claramente la ley al otorgar una pensión vitalicia que es ilegal. Están cometiendo un posible delito de peculado, que implica el uso indebido de recursos públicos para beneficiar a alguien sin justificación alguna ”, afirmó.

“Ahora al parecer nadie se está haciendo responsable de quién otorgó esa pensión porque saben que lo están haciendo mal, pero basta con leer la ley para saber que todo esto está mal y serán denunciados y procesados”, agregó.

Alberto Fujimori está tan bien de salud que ha vuelto a la política.

Alianza por el Progreso vs. Fuerza Popular

Como se recuerda, el pasado 7 de agosto, Eduardo Salhuana, sostuvo que planteará a la Mesa Directiva la suspensión de la pensión de Alberto Fujimori, mientras consultan con especialistas la viabilidad de dicho beneficio.

“La Presidencia del Congreso de la República va a proponer a la Mesa Directiva, en la reunión que sostendremos que iniciemos una etapa de consulta sobre el otorgamiento de la pensión al expresidente Alberto Fujimori y mientras dure este proceso vamos a proponer que se suspenda el otorgamiento de esta pensión”, señaló en Canal N.

Ante este anuncio, Patricia Juárez respondió al titular del Congreso y manifestó que este es un tema administrativo que le correspondía resolver al área administrativa del Congreso y no a la Mesa Directiva.

“El presidente del Congreso ha expresado que va a llevar el tema a la Mesa Directiva y ahí lo discutiremos de la manera más alturada, porque finalmente son opiniones diferentes. La bancada y Fuerza Popular sostienen que sí es un tema de absoluta y estricta justicia, pero no solamente justicia, sino que también se enmarca dentro de la ley y que le corresponde la pensión al presidente Fujimori”, añadió ante los medios.

Pese a que Patricia Juárez y Alejandro Cavero indicaron que esta decisión no provocará un quiebre en la Mesa Directiva y en la relación entre APP y Fuerza Popular, expertos consultados por Gestión hablan sobre estos escenarios.

En conversación con la politóloga Paula Távara, manifestó que por ahora puede ser precipitado hablar de una posible ruptura en la Mesa Directiva, pues en la anterioridad ya se ha visto casos en que FP y APP se han distanciado, pero han seguido aliados.

La especialista recordó cuando el expresidente Alejandro Soto (APP) permitió el trámite de censura contra Arturo Alegría, pero finalmente su bancada votó en contra de la misma.

Patricia Juárez, Eduardo Salhuana, Waldemar Cerron y Alejandro Cavero integran la Mesa Directiva para el periodo 2024-2025. (Foto: Alessandro Currarino / @photo.gec)

“Hay que mantener cierto grado de suspicacia mientras no se vean acciones concretas. No se podría descartar ni sostener una postura porque aún todo está iniciando. Solo sabemos que el presidente del Congreso ha mencionado que comenzará una revisión del informe, más no han decidido suspender la decisión tomada”, explicó.

“Hay que tener en cuenta que las alianzas en los distintos actores que conforman esta coalición son débiles y de conveniencia, quiere decir que dependen del momento y que detrás de la mesa podría haber otro tipo de negociaciones”, añadió.

Por otro lado, la politóloga expresó que es cuestionable que una Mesa Directiva o el Congreso de la República dedique tiempo y recursos a estos temas cuando hay otras necesidades y situaciones que atender con prioridad. Además, sostuvo que es un acto de hipocresía política que el expresidente Alberto Fujimori haya solicitado dicha pensión sin pagar la reparación civil al Estado.

Por su parte, Carlos Caro sostuvo que existen intereses de por medio y que esto va mucho más allá de la pensión vitalicia para el expresidente.

“Hay toda una agenda bastante más extensa en ambas fuerzas políticas (APP y FP) para precisar o hablar de una ruptura política. La norma es clara, aquí no hay una verdad que pueda defenderse jurídicamente hablando”.

“Más que por el dinero, lo que quieren es generar una imagen de que el expresidente es una persona inocente y se le trata así de cara a una posible campaña. Lo que quieren es lavar al partido y la imagen del exmandatario”, agregó.

¿Qué dicen los otros miembros de la Mesa Directiva?

Cada integrante de la Mesa Directiva ha tomado su posición frente a la cuestionada pensión vitalicia para el exjefe de Estado.

Waldemar Cerrón, segundo vicepresidente del Parlamento, considera que ningún expresidente vivo debería recibir una pensión, argumentando que si se otorga a uno, debería extenderse a todos. Además, señaló que, en tiempos de austeridad, ese beneficio debería eliminarse, ya que el país necesita esos recursos para atender las demandas de la mayoría de la población.

Alejandro Cavero se mostró en desacuerdo con que ellos decidan sobre el destino de la pensión, argumentando que al hacerlo, el asunto dejaría de ser técnico para volverse completamente político. Según expresó, “el presidente del Congreso debe manejar este tema con cautela. Cuando la Mesa Directiva decide políticamente a qué presidente otorgar o no ese beneficio, se distorsiona la esencia de un derecho que originalmente estaba destinado a ser resuelto en instancias técnicas”.

