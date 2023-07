En estos siete meses en el cargo la jefa de Estado no solo tuvo que afrontar una serie de protestas que ocasionaron decenas de heridos y muertos, sino también viene lidiando con los rezagos que dejaron las inundaciones ocurridas en el norte del país por el fenómeno El Niño y la epidemia del Dengue, entre otros problemas más.

Precisamente, en el Congreso esperan que Boluarte, en su discurso, ofrezca medidas concretas para superar estos inconvenientes; sin embargo, también aguardan que anuncie una serie de propuestas en temas relacionados a reactivación económica, salud, educación, entre otros más.

Gestión consultó a legisladores de siete bancadas cuáles son los principales anuncios que esperan escuchar en el mensaje a la nación de la presidenta. Estas fueron sus respuestas.

Alejandro Soto (Alianza para el Progreso)

El vocero de APP, Alejandro Soto, consideró que el mensaje a la nación de Boluarte tiene que contener medidas para lograr una verdadera reactivación económica y combatir la inseguridad ciudadana; sin embargo, dijo que no se debe dejar de lado otros temas claves, como el turismo, la salud y educación.

“Con los conflictos sociales que hemos vivido prácticamente todo ha quedado paralizado en el país. El sector turismo está prácticamente colapsado. Entonces, creo que el mensaje tiene que ser garantista. La presidenta tiene que garantizar que la inversión privada volverá al país, porque si no cada día estamos decreciendo y se genera un descontento popular”, indicó.

En lo que respecta a las obras paralizadas, el legislador recordó que el Congreso ha respaldado la creación de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) para que las obras se ejecuten como corresponde y lo más rápido posible.

En ese sentido, dijo esperar que la presidenta ofrezca en su discurso soluciones para destrabar aquellas obras paralizadas, sobre todo, las relacionadas al sector salud. Propuso una reestructuración en el Programa Nacional de Inversiones en Salud – PRONIS para acelerar todos estos proyectos.

“Como podemos combatir epidemias sino tenemos hospitales e infraestructura. Creo que ahí tiene que centrar su discurso la presidenta. Por eso sostengo que el PRONIS debería adoptar un compromiso con el Perú para destrabar las obras de los hospitales (…) estamos viendo hospitales abandonados desde hace 5 u 8 años, entonces, ya es momento de poner orden ahí”, recalcó.

Soto también dijo esperar que la mandataria se pronuncie por la situación de aquellas pequeñas y medianas empresas que se endeudaron con los préstamos del programa Reactiva.

Finalmente, el legislador adelantó que a partir de julio desde el Congreso se realizará una verdadera fiscalización al Ejecutivo.

“Lo que se viene en la próxima legislatura es una fiscalización a todos los sectores del Ejecutivo. Ya es tiempo que exijamos el cabal cumplimiento de lo que dijo la señora Boluarte”, advirtió.

Alejandro Soto, vocero de APP, dijo que a partir de este periodo se hará una fiscalización al Gobierno.

Diana Gonzales (Avanza País)

La legisladora Diana Gonzales, de Avanza País, consideró que Boluarte debería dar detalles sobre cómo implementará la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), cuya autógrafa fue promulgada hoy por el Ejecutivo en una reunión en la que estuvo presente el presidente del Congreso, José Williams.

“Me gustaría ver cómo entra en funcionamiento la ANIN. En este tema tanto Ejecutivo como Legislativo coincidieron en torno a un problema público que lleva años y años: la brecha de infraestructura a nivel nacional. Creemos que existe una demanda social por atender y que esta brecha está deteriorada, pero se encuentra en camino a ser atendida”, acotó.

González recordó que, según se estipula en la autógrafa de ley, el Ejecutivo tiene 60 días para publicar el reglamento de la ANIN y 90 días para la presentación del Reglamento de Organización y Funciones (ROF), por lo que dijo esperar que la presidenta acelere la presentación de estos documentos.

“Vamos a hacer un seguimiento a los diferentes procesos para lograr que la ANIN entre en funcionamiento. Si el Ejecutivo en algo ha fallado es en la reglamentación de muchas normas impulsadas por el Congreso”, cuestionó tras advertir que desde la comisión de Descentralización harán una fiscalización para evitar que esta institución se politice.

En cuanto otros temas, la congresista consideró que la jefa de Estado debería tocar el tema de la reactivación económica con mucha profundidad, así como explicar qué medidas impulsará para garantizar puestos de trabajo a la población.

“La gente quiere salir adelante, quiere trabajar. Hemos tenido una inflación muy alta y las personas día a día lo sienten en las calles. Creo que es importante trabajar en una reforma que nos permita garantizar el trabajo formal en el pais”, apuntó.

Finalmente, consideró que la presidenta debe dar muestras claras y concretas de que se ha desligado completamente de la corrupción y los malos funcionarios que dejó el Gobierno de Pedro Castillo, sobre todo, en el tema relacionado al nombramiento de prefectos y subprefectos a nivel nacional.

“El Gobierno no tenía que esperar una ley del Congreso para informar la agenda de las sesiones del Consejo de Ministros y publicar las actas de los temas que se abordaron”, cuestionó.

Diana Gonzales dijo que se tiene que implementar la Autoridad Nacional de Infraestructura.

César Revilla (Fuerza Popular)

Desde Fuerza Popular consideraron que la presidenta, en su discurso, debería explicar las acciones concretas que impulsará para hacer frente a la emergencia por el Fenómeno del Niño Global, previsto para setiembre de este año.

“Debe haber alguna acción real por parte del Ejecutivo, no solo apelar a las descolmataciones (de los ríos), qué es lo único que están realizando ahora”, enfatizó César Revilla.

A juicio del legislador, la mandataria debería adoptar algunos riesgos frente a esta amenaza, que podría generar grandes estragos a la población, sobre todo, en el norte del país.

“Que (Dina Boluarte) haga algo osado y dé algunas soluciones, como por ejemplo, otorgar la exoneración de algunos proyectos de prevención para proteger la vida de las personas que podrían ser afectadas. Podría ser la exoneración del sistema Invierte.pe para algunos proyectos”, sostuvo.

El fujimorista añadió que la presidenta debe dar medidas concretas para reactivar la economía y hacer una evaluación sobre el funcionamiento de las empresas estatales.

“Me gustaría que nos indique cómo va a trabajar para aumentar la recaudación del país a fin de cumplir todo lo que va a prometer”, apuntó.

Finalmente, dijo que el tema de la educación debe de ser uno de los ejes del mensaje, debido a que se requiere fortalecer este sector. “La presidenta debe explicar si habrá una revisión exhaustiva a aquellos docentes que ejercen con títulos falsos. Imagínate que, de repente, pueden haber casos similares en otros sectores”, aseveró.

César Revilla consideró que la presidenta debería explicar su plan frente a la emergencia por el Niño Global.

Alfredo Azurín (Somos Perú)

En Somos Perú sostienen que la principal preocupación que afronta el país es la ola de inseguridad ciudadana.

Al respecto, el legislador Alfredo Azurín consideró que Boluarte debería informar en su discurso que habrá un aumento de presupuesto y recursos en favor de la Policía Nacional del Perú (PNP).

“La PNP no tiene recursos en estos momento. Desde el Gobierno tienen que dar más presupuesto para mejorar las comisarías y el propio hospital de la institución. Es totalmente deprimente como está el hospital”, cuestionó.

El congresista insistió en la necesidad de emprender una verdadera reforma en la Policía. En ese sentido, pidió a la mandataria de que evalúe la posibilidad de devolverle a dicha institución la capacidad investigativa que tenían en el pasado.

“Respeto mucho a los fiscales, pero la percepción que tiene la población es que la Policía está siempre ahí persiguiendo el delito. Ellos (fiscales) no tienen el olfato y perfil como para poder hacer estas investigaciones criminales, por muchos motivos”, señaló tras precisar que en este momento la institución sí cuenta con mejores elementos y gente capacitada para realizar una buena investigación.

Azurín también consideró que desde el Ejecutivo deberían hacer más transparente los procesos de ascenso en la Policía. “Debe haber un compromiso del Estado, sobre todo, del Ministerio del interior y la Comandancia General para apuntar a tener mejores perfiles y cuadros en la institución”, dijo.

Finalmente, remarcó que Boluarte tiene que llamar a consensos y ser empática al momento de dirigirse al país, teniendo en cuenta que aún hay mucha gente que se opone a su Gobierno.

“Tiene que tener mucho cuidado con las palabras que usará para dirigirse a la población, porque la gente esta muy sensible. Tiene que ser muy empática en estos momentos, sin mostrar arrogancia”, añadió.

Alfredo Azurín se mostró a favor de una reforma en la Policía.

Jorge Montoya (Renovación Popular)

Para el vocero de Renovación Popular (RP), Jorge Montoya, lo fundamental es lograr una estabilidad económica y política.

En ese sentido, consideró que la mandataria debe priorizar la seguridad ciudadana, así como recuperar las inversiones y mejorar las infraestructuras en el sector educación.

“Hasta el momento las medidas anunciadas por el Gobierno no han sido comunicadas de manera adecuada y mostradas a la población como debe ser. El ministro del Interior debe explicar con detalle cómo ha planeado este plan de seguridad ciudadana, con cuanta gente va a contar y qué medidas aplicarán”, acotó.

El legislador dijo esperar que Boluarte dicte medidas para aliviar el problema que tienen los micro y pequeños empresarios, quienes no pueden pagar los créditos que sacaron a través del programa Reactiva en la pandemia del covid-19.

“Estos créditos de Reactiva han dejado a los empresarios sin capacidad de acción, porque no tienen cómo pagarlos. Están pasando a Infocorp por que no cumplen con el pago; o sea, su negocio se les está cerrando y no tienen capacidad de crédito. Ese es un tema serio que tendría que ver el Gobierno y dar unas medidas especiales”, aseveró.

Respecto al tema de educación, Montoya dijo que urge una reparación integral de los colegios que se encuentran en un estado de calamidad.

“Eso debe ser una prioridad en el Ejecutivo y el discurso. Se debe terminar la reparación y mantenimiento de los colegios y la presidenta debe incrementar el presupuesto para este fin. Se deben construir nuevas unidades escolares, es necesario”, apuntó.

Añadió que el Gobierno debe cumplir con pagar a los maestros la fuerte deuda social que tienen con ellos. “Tenemos docentes que están pendientes de que el MEF asigne al sector el dinero que se necesita para pagar esta deuda. Estamos hablando de 200,000 a 300,000 personas”, señaló.

Jorge Montoya indicó que la presidenta debe priorizar el mejoramiento de los colegios.

Jaime Quito (Perú Libre)

A diferencia de las otras bancadas, en Perú Libre no hay ningún optimismo por lo que vaya a anunciar Boluarte en su mensaje a la nación.

“Sinceramente no espero absolutamente nada, porque no necesitamos palabras que se lleve el viento. En la práctica ha demostrado que no hará nada”, dijo a este diario Jaime Quito, tras precisar que lo único que espera es su renuncia al cargo.

De todos los temas, el legislador consideró que la presidenta debería explicar qué ha hecho hasta ahora para reparar a los heridos y los familiares de las personas que fallecieron durante las protestas en contra de su Gobierno.

“Las víctimas están pidiendo justicia y muchas personas salieron a marchar el miércoles precisamente por eso, por el ovido que hay a las víctimas, porque no hay hasta ahora ninguna responsabilidad política y civil. Ni siquiera el dinero planteado por el Gobierno ha sido ejecutado hasta el momento en favor de estas personas”, cuestionó.

Quito recordó que Boluarte nunca ha hecho un mea culpa por estos hechos que enlutaron el país. En ese sentido, dijo que es improbable que ofrezca algún tipo de disculpa en su discurso.

“No esperamos absolutamente nada porque no lo va a decir, porque en el Gobierno tienen una estrategia de acallar y desinformar, quedar impunes frente a este tema. Acá no hay otra opción que Boluarte renuncie y que vaya a los tribunales”, enfatizó.

Cuestionó también que instituciones como la Fiscalía y el Poder Judicial no hagan nada por acelerar las investigaciones en contra de la presidenta.

Jaime Quito señaló que Dina Boluarte debe explicar que ha hecho hasta ahora para reparar a las víctimas que dejaron las protestas en contra de su Gobierno.

Karol Paredes (Acción Popular)

En Acción Popular consideraron que cuatro temas deberían ser los ejes principales del discurso de la jefa de Estado: seguridad ciudadana, salud, transporte y agricultura.

Para Karol Paredes, Boluarte debería dar medidas claras para impulsar la agricultura, un sector que, según dijo, ha sido olvidado por anteriores gobiernos.

“Somos un país que tiene muchas regiones con productos de exportación. Nuestra producción se está perdiendo por la alta presencia de plagas y ¿qué hace el gobierno?, nada, ¿qué hacen los centros de investigación?, nada. Si a eso le sumas el problema de titulación de los terrenos, la pérdida permanente de los productos, la ocurrencia de lluvias y otros fenómenos, entonces, en qué condición queda ese agricultor”, se preguntó.

La legisladora insistió en la necesidad de mejorar las condiciones de los agricultores, brindándole apoyo y acceso a los tecnologías, así como otorgándoles créditos y asistencia técnica.

“El otro tema es la comercialización e industrialización de nuestros productos. Todo es una cadena pero; sin embargo, no le estamos dando la importancia debida. Espero de verdad que el 28 de julio el tema de las carreteras, agricultura y salud estén el discurso de Boluarte y sean prioridad”, acotó.

Finalmente, la también presidenta de la comisión de Ética consideró que otro tema vital es mejorar el equipamiento de los centros de salud, sobre todo, al interior del país.

“No solo se trata de contratar a médicos o enfermeros para ‘apagar los incendios’, cuando realmente el trabajo de salud deberia basarse principalmente en la prevención”, manifestó.

Karol Paredes indicó que Dina Boluarte debe priorizar el tema de la agricultura en su mensaje a la nación.