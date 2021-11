El congresista César Revilla (Fuerza Popular) condenó que ministros tengan a familiares que contraten con el Estado y remarcó que eso debería provocar que la representación nacional busque su censurar inmediata.

“Colegas, les invoco a mantener la función en la que estamos y en la que nos corresponde con cara al pueblo, que es trabajar y velar que no haya ningún corrupto como funcionario en el Ejecutivo”, manifestó Revilla Villanueva durante la interpelación al ministro de Transportes, Juan Silva.

“Y no busquemos en cosas que pasaron hace 20 o 30 años. Hay que verlo en estos momentos. Y si en este momento hay un ministro, señores, que está contratando a sus familiares con el Estado, creo que ya deberíamos estar viendo todos para de manera directa censurarlo”, aseveró.

Como se recuerda, los ministros Pedro Francke (Economía) y Aníbal Torres (Justicia) fueron cuestionados luego de conocer que sus familiares contrataron con entidades del Estado cuando ellos ya eran parte del Gobierno.

Congresista César Manuel Revilla Villanueva

En el caso de Aníbal Torres, la compañía Aldem SAC, propiedad del hermano del ministro, firmó un contrato el 12 de agosto con Cenares. Sin embargo, la entidad adscrita al Ministerio de Salud (Minsa) informó que entró en proceso para anular el convenio.

Situación parecida ocurrió con Pedro Francke, su hija e hijastro contrataron con el Estado. En consecuencia, el pariente del ministro pidió que se declare la nulidad de las órdenes de servicio y afirmó que devolverá los pagos realizados.

Interpelación a Juan Silva

El pleno del Congreso discute la moción de interpelación contra el ministro de Transporte, Juan Silva, por presuntas irregulares cometidas en su gestión.

Ante ello, el parlamentario César Revilla destacó que “las faltas administrativas que ha cometido el señor ministro de Transporte las tiene que corregir”. “Si no presenta un plan adecuado o no puede hacerse cargo de la cartera vamos a evaluar de manera inmediata”, acotó.

Concluyó que espera que luego de la semana de representación -del lunes 29 al viernes 3 de diciembre- se presente el plan de trabajo que va a proponer.