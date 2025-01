Pese a que aseguró que colaborará con las diversas investigaciones que afronta en el Ministerio Público, la presidenta Dina Boluarte no acudirá mañana al despacho de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, para ser interrogada en el marco del caso ‘Cofre presidencial’.

Así lo adelantó su abogado, Juan Carlos Portugal, tras cuestionar la decisión de la Fiscalía de ampliar por 8 meses más el plazo de las investigaciones, al declarar el caso como “complejo”.

En diálogo con RPP, explicó que esta postura se debe a que se oponen a la ampliación de la pesquisa al considerar que se habría realizado “fuera del plazo legal”.

“Hasta la fecha, el Ministerio Público, después del mensaje (a la Nación que dio Dina Boluarte), 10 días incluso después de que se vencía la investigación, no nos comunicó. La Fiscalía tuvo la oportunidad de llamar durante los primeros 90 días de su investigación preliminar. Tres días después, el Ministerio Público amplía por 8 meses la investigación, en nuestra tesis, está fuera de plazo”, sostuvo.

Portugal insistió en que no se puede calificar de arbitraria o discrecional la postura adoptada por la mandataria, al recordar que en otros casos, como el de la desactivación del Equipo Policial de apoyo al EFICCOP, también cuestionaron la ampliación extemporánea del plazo de la indagación, algo que fue respaldado por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria.

“Y el juez nos dio la razón. Eso no es un capricho de la defensa, está haciendo uso del baremo y del baluarte de la ley, que es la audiencia de control de plazo, y le dijo que el Ministerio Público, negligentemente, había ampliado de forma extemporánea, como ha ocurrido acá”, apuntó.

“No es que la presidenta no desea acudir o que quiere evadir (la citación). Le pedimos que nos convoque, dentro del plazo, y no lo hizo; y por consecuencia, no podemos convalidar una citación con un plazo vencido. Si el juez supremo de investigación preparatoria, a través de una audiencia, nos rechaza la posición, por supuesto que asistiremos”, enfatizó.

Mario Cabani no operó a la presidenta

En otro momento, Portugal recalcó que su patrocinada no tiene ninguna obligación legal ni política de informar sobre los procedimientos quirúrgicos a los que se someta.

Esto, en el marco de la investigación que afronta la jefa de Estado por un presunto abandono del cargo para realizarse una operación estética.

“No tiene el deber de hacerlo, ni la obligación legal o política de hacerlo”, dijo.

En ese sentido, aseguró que el delito de omisión de funciones o abandono injustificado del cargo no aplica en el caso de su clienta.

“Es un delito de carácter omisivo, no hago algo que la ley me exige que haga. (...) no existe una norma de carácter expreso que establezca que la presidenta, independientemente del tipo de cirugía, tenga que comunicar al presidente del Congreso”, sostuvo tras precisar que entregarán al Ministerio Público documentos que confirman la fecha desde que inició el problema de salud de Boluarte.

Finalmente, el abogado confirmó que el cirujano Mario Cabani no intervino quirúrgicamente a la presidenta, sino que solo fue asistente en la operación. Esto, a pesar de que la cirugía se realizó en la clínica de propiedad de dicho médico.

“Cabani no la intervino, la intervino un médico especializado en su problema respiratorio. El señor Cavani asistió. No puedo entregar información clasificada por la reserva de la investigación. Él se acogió a su derecho del secreto profesional”, indicó.

LEA TAMBIÉN: Portugal pide a Fiscalía que archive investigación contra Boluarte tras fallo judicial