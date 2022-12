En un mensaje a la Nación por Navidad, la presidenta Dina Boluarte, exhortó a trabajar por el país, pero dejando de lado la violencia y el caos reflejados en las últimas protestas en diferentes regiones donde un grupo de manifestantes exigía el cierre del Congreso y nuevas elecciones generales.

“Cómo podemos trabajar en mitad de la violencia. No podemos generar el caos, el desorden cuando detrás hay intereses políticos . La pobreza, las necesidades no tienen ideologías ni tienen color político”, aseveró durante su pronunciamiento al país difundido hoy, sábado 24 de diciembre.

“Trabajemos juntos por el país sin violencia, sin generar caos. Allá los que quieran generar violencia y caos que se desenmascaren solitos porque no son ustedes hermanas y hermanos que salen en esas marchas pacíficas a reclamar con justa razón lo que les debe el Estado . Es justo que reclamen, pero no se mezclen con los violentos . Ellos que se queden ahí separados y que den la cara y digan que reclaman. Que no busquen pretextos políticos para generar el caos”, afirmó.

Agregó: “Nos ha costado salir de más de 20 años de horror y violencia, entonces, porqué nuevamente generar ese caos y esa violencia, busquemos la paz, la consolidación de nuestra patria”.

Como se conoce, el último viernes la presidenta declaró que algunos congresistas de izquierda se encontrarían promoviendo la violencia en las protestas al interior del país, según las investigaciones. Al ser consultada sobre si el congresista Guillermo Bermejo sería uno de los agitadores de actos de violencia, respondió: “es lo que dice la Fiscalía, y tendrá que investigarse”.

En otro momento, durante su mensaje tras 17 días de haber jurado en el cargo de presidenta tras el golpe de Estado fallido y vacancia de Pedro Castillo, Boluarte dijo hoy que no resulta fácil decir Feliz Navidad a la población debido a las grandes necesidades que enfrentan los hogares en el país.

“No es fácil para mi decirles Feliz Navidad, porque se que hay muchas necesidades en los hogares, hay mucha desigualdad”, manifestó, al señalar que como mujer lo que busca “es trabajar en paz, en calma” para solucionar los problemas del país que la población demanda.

Dijo que le hubiera gustado iniciar su gobierno de transición “sin esa violencia, sin esas pérdidas humanas que me duelen”, por lo que reiteró sus condolencias a las familias de los fallecidos. “Cuanto hubiera querido que no suceda esta situación de violencia que duele en el corazón”, anotó.

“Porque querer tomar aeropuertos, quemar instituciones como el Poder Judicial y Ministerio Público, qué resuelve eso, frente a las necesidades de salud, de educación, de agua, de agricultura, qué resuelve eso, no resuelve nada”, expresó.

En otro momento, reiteró su llamado a conversar con las nuevas autoridades elegidas, como gobernadores regionales y alcaldes que el 1 de enero asumen el cargo y funciones, así como ministros y congresistas.

“Todos, en ese trabajo articulado, tenemos que empezar a trabajar para resolver los problemas que no se han resuelto, traigamos a tranquilidad a la patria, si hay paz y sosiego, vendrán más personas para servir a la patria y con esa inversión podemos capitalizar economía y con esa economía resolver el problema de la educación”, refirió.

La mandataria sostuvo que entre los temas que le preocupan está la educación, la salud, la vivienda, hacer carreteras y puentes para poder sacar los productos de los agricultores, por lo que reiteró que no se bloqueen las vías de comunicación.