La presidenta de la República, Dina Boluarte, sostuvo hoy que no es el momento adecuado para llevar a cabo una asamblea constituyente; sin embargo, remarcó que finalmente es la la ciudadanía la que tienen que decidir respecto ello a través de una consulta popular.

“Creo que la voluntad del pueblo sobre la asamblea constituyente no está cerrada, pero es el pueblo el que tiene que decidir sobre esa situación a través de referéndum. Hace un buen tiempo el congresista Bermejo estaba caminando en el afán de recolectar firmas, y entonces le pregunto: ¿En que quedó con ello? y cuántas firmas tiene para poder llegara un referéndum y plantear asamblea constituyente, porque hay caminos, pero no desde el Ejecutivo”, indicó en entrevista con Exitosa.

Boluarte resaltó que su Gobierno es “de transición” y que, por eso, por el momento el Ejecutivo quiere atender las necesidades que exige la población.

“Si el señor Bermejo o los que lo están acompañando en ese mensaje y era tan fácil de hacer por qué no lo hicieron con el expresidente Pedro Castillo, que conversaba frecuentemente, se visitaban frecuentemente. Por qué ahora quieren cambiar la situación. Por qué a Dina Boluarte la quieren poner contra la pared cuando ellos saben que, en este momento de transición, no es el momento, pero no se rechaza que el pueblo decida sobre una asamblea constituyente, es correcto ”, agregó.

La presidenta también insistió que es el Congreso y no el Ejecutivo el que tiene que ver por la elección de una asamblea constituyente. “Inclusive a los peruanos que están en oposición no hay que tenerle miedo a querer ordenar seguramente a través de una asamblea. A veces se estigmatiza demasiado. La asamblea es la representación de todos en un conjunto humano donde se van a debatir diversas ideas y de ahí saldrá una conclusión final, y qué va a significar: si nos vamos o no a una Asamblea Constituyente. No tengamos miedo al debate. Es a través del Congreso que se tiene que presentar”, acotó.