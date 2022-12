La presidenta Dina Boluarte reiteró este viernes que la exjefa del Gabinete Betssy Chávez debe responder por la crisis política y social que atraviesa el país tras el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo, el pasado 7 de diciembre.

“Al momento que se da el golpe de Estado desde el lado de Pedro Castillo, yo no esperaba asumir la Presidencia de la República […] No me imaginé la respuesta frente a esa situación mal dirigida hacia Dina Boluarte. No soy la causante de esta crisis política. Creo que la cólera, la rabia y la impotencia de estos líderes que han encaminado este acto violento tiene que ser encaminado hacia ellos mismos porque ellos fueron los que llevaron al expresidente Pedro Castillo a tomar estas decisiones”, sostuvo en entrevista con RPP.

“Y aquí, quien le debe una respuesta al país es la premier de entonces Betssy Chávez. Creo que ella no puede pasar desapercibida de toda esta crisis política que se ha generado en el país. Ella era la premier, caminaba muy junto a Pedro Castillo. Y creo que ella y los que estuvieron alrededor de ella tienen que responder al país”, remarcó.

La jefa de Estado agregó “Lo que en la línea de tiempo, para que Betssy Chávez asuma el premiarato, tenía que caer el Gabinete de Aníbal Torres, y para que caiga había que buscar un elemento para que eso suceda y ese elemento fue el planteamiento de la cuestión de confianza que ya lo habían preparado con anticipación un grupo ministros y entre ellos estaba ella. La llevaron a Betssy al Consejo de Ministros, y la única que se opuso fue Dina Boluarte y les dije que lo que se va a conseguir es atizar que esa vacancia o suspensión se acelere”.

Como se recuerda, el último 7 de diciembre, Dina Boluarte asumió el cargo de presidenta de la República luego de que Pedro Castillo fuera vacado al intentar dar un golpe de Estado al intentar disolver el Congreso.