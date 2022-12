La presidenta Dina Boluarte declaró este viernes que algunos congresistas de izquierda se encontrarían promoviendo la violencia en las protestas al interior del país, según las investigaciones.

“Cuando juro el cargo en el Congreso, no pensé que iba a venir tanta violencia, inclusive dirigida por algunos congresistas de izquierda”, indicó. “Prefiero no decir los nombres, pero ya la Fiscalía está investigando”, agregó en entrevista a RPP.

No obstante, mencionó que cuando se contacta en un primer momento con el congresista de Perú Libre, Guillermo Bermejo, antes del golpe de Estado, él se mostraba muy tranquilo y abierto al diálogo, diciéndole que el Pedro Castillo debía recibirla en el despacho presidencial.

Al ser consultada sobre si el congresista Bermejo sería uno de los agitadores de actos de violencia, respondió: “es lo que dice la Fiscalía, y tendrá que investigarse”.

“Le decía compañero, usted que es tan cercano al presidente, llámelo, dígale que me reciba. Él me contesta y me dice, pero cómo no te va a recibir si tú eres la vicepresidente”, sostuvo.

“Yo no entiendo por qué su cólera, su rabia contra Dina Boluarte”, explicó.

¿Cómo se elige a Alberto Otárola?

En otro momento, la jefa de Estado explicó los motivos de su decisión para colocar a Alberto Otárola en la presidencia del Consejo de Ministros.

Mencionó que en un principio tenía dentro de sus planes incluir en el gabinete a Alberto Otárola como presidente del Consejo de Ministros.

“No sé si habrían otras opciones (para ocupar el puesto de Premier). Porque no tengo conocimiento, desde el inicio del gabinete yo conversé con el Dr. Otárola, pedí que sea el Premier, y no el Dr. Pedro Angulo, y él dijo: ‘presidenta, déjeme apoyarla desde el Ministerio de Defensa’”, indicó la presidenta.

“El primer gabinete prácticamente se escoge en mitad de crisis, lo que quería era garantizar en ese primer gabinete, sin pensar en toda la violencia aparentemente pre preparada, que resuelva los problemas que no se hicieron en todo este tiempo. Con este gabinete de profesionales que conocían el sector por dentro, empezamos y comenzamos a resolver. Se me criticó que este gabinete no era político”, señaló para RPP.

“El país necesita un gabinete que resuelva los problemas de entrada y no estar mirando qué hago con un ministerio cuando no se conoce el sector”, sostuvo.

Según la presidenta Dina Boluarte, las olas de violencia en el país se encontraban pre preparadas hasta antes de que eligiera a los miembros de su primer gabinete. Sostuvo además que tenía en sus planes elegir profesionales que no fueran necesariamente políticos reconocidos.

“No fue fácil tomar esas decisiones, pero la policía y el ejército salieron para salvaguardar la vida de los 33 millones de peruanos. La policía y el ejército no sale a matar a peruanos”, mencionó.