Después de más de 90 días la presidenta de la República, Dina Boluarte, convocó a la prensa para realizar una conferencia sobre el balance de la visita de Estado a China. Los periodistas abordaron no solo temas sobre el periplo al país asiático, sino también pusieron sobre la mesa interrogantes sobre el caso Rolex, las cirugías plásticas a las que se habría sometido, los abusos sexuales contra menores en Condorcanqui (Amazonas), entre otros puntos.

La incomodidad de la mandataria fue evidente, quien en algunos casos evadió y dejó sin respuesta las consultas, tras volver a calificar de “tendenciosas” algunas de las consultas.

Al preguntarle si es que se sometió a cirugías plásticas y quién quedó al mando del gobierno durante dicha etapa, la mandataria no respondió la pregunta e ironizó sobre el tema. " Ya quisiera desaparecer un minuto y no hacer mi trabajo como presidenta” , señaló Boluarte, quien se encontraba acompañada de seis ministros.

La siguiente consulta fue el por qué no se pronunció y acudió a Condocanqui (Amazonas) tras revelarse las denuncias de abusos sexuales contra escolares por parte de profesores. “Para las repuestas de los 500 denuncias presentadas aquí está el ministro de Educación”, señaló la mandataria quien prefirió no responder la interrogante.

El Caso Rolex y su amistad con Oscorima

Durante la conferencia se le mencionó a Dina Boluarte que la Fiscalía sostiene que los pendientes, pulseras y relojes que recibió del gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, no fueron en calidad de préstamos sino de donaciones. Además se recordó que el 21 de junio del 2023 Oscorima compró los aretes en la casa Banchero, el el 22 de Junio, un día después, ingresó por la puerta de Desamparados a Palacio de Gobierno y se reunió con ella, luego el 23 de junio se publicó un decreto de urgencia en el que se entregó una partida de S/ 66 millones al gobierno regional de Ayacucho y un día después se le observó luciendo unos aretes de brillantes con similares características a los adquiridos por Oscorima.

¿Cuántos préstamos de joyas, relojes o pulseras le hizo puntualmente el gobernador Wilfredo Oscorima? ¿Insiste en que se trató de préstamos y no de dádivas como señala el Ministerio Público y sigue confiando en Wilfredo Oscorima, acusado por corrupción?, fueron las interrogantes planteadas.

La mandataria tras agradecer la pregunta, informó que Oscorima hoy estuvo en Palacio de de Gobierno junto a 23 alcaldes en esa preocupación de seguir avanzando en el desarrollo del Perú. “Desde acá mi saludo a mi amigo, a mi wayki el gobernador de Ayacucho”, señaló.

Respecto a las preguntas de las joyas. Boluarte señaló “Eso está en la Fiscalía y nosotros estamos colaborando muy abiertamente con el Ministerio Público, asistiendo a cada una de las diligencias y estaremos asistiendo a las tantas que me cite la Fiscalía, no solamente por el tema denominado Rolex, sino por las otras tantas carpetas que me abre el Ministerio Público por cada noticia de crímenes que sale en los noticieros de alguna prensa” , señaló.

Al insistirle que responda sobre el número de joyas “prestadas” por Oscorima, la jefe de Estado se limitó a señalar: “Por favor está en la fiscalía ( el caso), esperemos el desenvolvimiento de la investigación”, anotó.

Captura de Vladimir Cerrón

En torno a la captura de Vladimir Cerrón, Bolaurte indicó que tanto él como “cualquier persona que esté buscado por la justicia lo que debe hacer es ponerse a derecho”.

Añadió que la captura es un tema que tiene que ver el ministerio el Interior.

Leyes probadas por el Congreso

Respecto a la cuestionada norma aprobada sobre crimen organizado, que pone en riesgo las investigaciones, según alertó la fiscalía y otros sectores, la mandataria no precisó si la observará.

“En términos generales vamos a esperar que oficialmente el Congreso la remita al Ejecutivo y en cuanto la tengamos los sectores opinarán. Creo que no es conveniente adelantar opinión de algo que todavía no tenemos entre manos”, apuntó.