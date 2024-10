La presidenta Dina Boluarte afirmó que el Gobierno enfrenta con firmeza a las bandas que apelan al terror para quitarle el dinero y la paz a los peruanos, gracias a un trabajo de la Policía Nacional del Perú y apoyo de las Fuerzas Armadas.

Estas declaraciones fueron realizadas durante su discurso tras la firma del reglamento de la ley del Cuerpo de Guardaparques del Perú, desarrollado en Palacio de Gobierno.

“Firmes frente al accionar de personas y bandas que apelan al terror para quitarle dinero y la paz a nuestros hermanos, lo enfrentamos con firmeza y con un gran amor por la patria. Fácil sería rehuir a estos problemas, como ha sucedido antes, fácil sería mirar de costado. Pero no hay tiempo para débiles, acá estamos junto con nuestra Policía y con apoyo de las Fuerzas Armadas para derrotar a quienes hicieron del crimen su modo de vida”, dijo.

La mandataria explicó que no permitirá que continúen estas acciones criminales, más aún cuando el Perú transito hacia su desarrollo, con una economía en crecimiento y una moneda fuerte.

“Nada ni nadie puede detenernos, así como derrotamos al terror de Sendero Luminoso derrotaremos al terror del criminal, con acciones de inteligencia y operativos con el apoyo de todos los peruanos, acá no hay espacio para la mezquindad o el pesimismo sino un trabajo permanente por la seguridad que es una de nuestras prioridades”, agregó.

En ese sentido, explicó que en el marco del estado de emergencia en 13 distritos de Lima y uno del Callao, se desplegaron a más 7,600 policías, quienes están enfocados en construir un entorno más seguro para la población.

Al respecto, explicó que se lograron 750 detenidos en más 475 operativos y registrándose 105 capturados con requisitoria y más de 37 bandas desarticuladas.

“El Perú no se detiene y el trabajo de seguridad tampoco, con el apoyo de todos venceremos, el Perú es resiliente y lo haremos juntos, a nuestros hermanos transportistas le recordamos que nuestra lucha por la seguridad no cesa. No hagamos eco de la división que en nada ayuda, seamos un solo puño, un solo corazón”, añadió.

Guardaparques y bomberos forestales

En otro momento, la jefa de Estado destacó la labor que desarrollan los guardaparques y los bomberos forestales, quienes son considerados como “héroes sin capa” que demuestra su compromiso con el país y la naturaleza.

“Ustedes no solo combaten el fuego sino que protegen la biodiversidad y la vida misma, un claro ejemplo de solidaridad por nuestra patria. Mi Gobierno está con ustedes, los reconoce, lo felicita y alienta a seguir adelante, seguiremos apoyando las necesidades de un trabajo con calidad, por eso firmamos este reglamento”, explicó.