El gobernador regional de Puno, Richard Hancco, se pronunció en contra de las declaraciones que brindó la presidenta de la República, Dina Boluarte, sobre esta región durante una conferencia de prensa el último martes.

Hancco se refirió a la frase de la mandataria “Puno no es el Perú” y enfatizó en que esta clase de dichos lo único que genera en la ciudadanía es indignación

“Cada declaración de la señora Dina Boluarte, en vez de apaciguar los ánimos genera indignación, que la gente reacciones, no entendemos a dónde quiere llegar”, declaró el gobernador en diálogo con Exitosa.

LEA TAMBIÉN: Comisión de Descentralización busca transparentar contratación de nuevos funcionarios

En ese sentido, dijo que a cualquier persona le puede suceder el hecho de decir cuestiones que no necesariamente responden a lo que se intenta comunicar, pero resaltó que por los antecedentes de Boluarte Zegarra, da a entender que eso estaba dentro de lo que ella piensa.

Frente a esta situación, Richard Hancco sostuvo que la población pide la renuncia de la jefa de Estado y él también consideró que es la única salida para terminar con la crisis.

“La población pide la renuncia de Dina Boluarte, si me preguntan a mi qué me parece, yo no veo otra salida que la renuncia de Dina Boluarte. Acá hay un tema hasta personal por todas las muertes, el hecho se ha salido de control. La renuncia (de la presidenta) es innegociable, un sector de la población dice que se va, y se va”, expresó.

Asimismo, negó que las autoridades de Puno no quieran comunicarse con el Ejecutivo para ponerle fina a la crisis y lamentó que se quieran “malinformar”. La autoridad regional precisó que la semana pasada se reunió con uno de los representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

“Miente la señora Boluarte. Yo me he reunido el miércoles pasado con el señor Gustavo Ruiz Olaya, que se ha presentado en el Gobierno Regional como asesor de despacho de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la PCM. No puede decir que no nos reunimos. También dijo que no había permitido atender a los heridos”, aseveró.