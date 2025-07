La presidenta Dina Boluarte reapareció ante los medios de comunicación para hablar de diferentes temas, como sobre la formalización de la minería en el Perú, denuncias en su contra y la remuneración presidencial. Sin embargo, también habló sobre su silencio con la prensa.

En una conferencia, la mandataria indicó que solo responderá sobre temas de interés nacional y no personales, como su salud.

“Si bien es cierto que no me he comunicado con la prensa, también quiero aclarar al pueblo peruano que la presidenta se va a comunicar con la prensa, siempre y cuando, como hoy, nos convoque temas de interés nacional y de interés personal, como ha sido el tema de mi salud”, indicó.

“En adelante, si es que la prensa quiera comunicarse con la presidenta de la República para ver temas de interés nacional, yo encantada de comunicarme con ustedes a través de los micrófonos con el pueblo peruano”, añadió.

Asimismo, habló sobre su evasión a la prensa peruana durante su visita al Vaticano con motivo de la entronización del papa León XIV. Explicó que esta respuesta se debió a que el periodista no estaba identificado como tal al momento de abordarla.

“Cuando los periodistas nacionales y no solamente peruanos, sino de otros países, se acreditan ante la prensa que va a cubrir el asunto que nos lleva cuando viajamos, fuera. En este caso, era la entronización del Papa León XIV y ante la organización del Vaticano se acredita la prensa ¿Cómo uno va a responder a alguien que se acerca con su celular, que ni siquiera tiene el gafete que dice prensa y ni siquiera dice prensa peruana?”, explicó.

“Nosotros tenemos que ser también responsables y respetuosos. Desde el Perú, si van a mandar prensa, que se acredite, que tenga su gafete y que diga prensa peruana, porque no podemos de esa manera ser irrespetuosos”, añadió.

Sobre su cirugía

En otro instante, Boluarte habló sobre el caso de su cirugía, la cual indicó está siendo investigada por la Fiscalía. Además, cuestionó que la Fiscalía haya enviado rápidamente las denuncias al Congreso, a pesar de que aún tenía tiempo para investigar.

“Yo no entiendo porque la desesperación de la señora fiscal que ha enviado al por mayor las denuncias al Congreso de la República, aún cuando tenía más de un mes, porque todavía vencía el plazo en el mes de agosto, para que pueda seguir investigando, verificando”, indicó.

“La carga de la prueba ya no la tiene la Fiscalía, sino los denunciados. Hemos ido con toda la carga de la prueba, hemos demostrado nuestra inocencia, Sin embargo, no esperó su plazo, lo trasladó al Congreso y el Congreso en la próxima legislatura, porque ya termina esta, y ya en los tiempos que corresponde al Reglamento del Congreso, seguramente lo estarán programando para la próxima legislatura”, puntualizó.