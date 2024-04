El Gobernador Regional de Cusco, Werner Salcedo, mencionó que el Gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, le proporcionó un reloj de marca Rolex después de notar que “no llevaba nada en la muñeca”. Además, reconoció que fue un error aceptarlo y pidió disculpas a la población por haber usado ese accesorio.

“Hoy, ya en los plazos establecidos, acabo de hacer entrega de dichos relojes y que en ese espacio procederemos con las diligencias que corresponda. No necesito que me rompan la puerta para que, efectivamente, uno tenga que deslindar con actos de corrupción y transparencia”, manifestó Salcedo.

“Me lo facilitó el Gobernador de Ayacucho. Me lo facilitó porque me vio con la muñeca vacía. En ese sentido, nosotros accedimos sin pensar ni imaginar que era un Rolex. Ha sido un error mío haber accedido a ponerme en la muñeca un reloj del Gobernador Oscorima. Pido disculpas a la población”, agregó.

LEA TAMBIÉN: Wilfredo Oscorima será citado este jueves por la Fiscalía por el caso Rolex

Relojes de imitación

Cabe mencionar que el Gobernador, Werner Salcedo, indicó que le regalaron dos relojes, el primero en el 2023 y el otro en enero de este año, pero no tenía conocimiento de que eran imitaciones.

El funcionario dijo que quienes le hicieron los regalos no tienen intereses cercanos a la gestión del Gobierno Regional de Cusco, por lo que prefirió no mencionar sus nombres.

“Werner Salcedo no tiene un Rolex. En segundo lugar, yo he recibido de regalo dos relojes que son imitaciones confirmadas por quienes me lo regalaron”, aseveró.

Como se sabe, este 4 de abril, Wilfredo Oscorima se presentó en la sede de la Fiscalía de la Nación para rendir declaración como testigo en las investigaciones preliminares iniciadas contra Dina Boluarte por presunto enriquecimiento ilícito.

Esto se dio luego de conocerse de que la Jefa de Estado poseía relojes de la marca Rolex y otras joyas que no habían sido declaradas.

Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.