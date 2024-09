El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Surco, de la Corte Superior de Justicia de Lima, dictó 15 meses de prisión preventiva contra 3 civiles y 3 policías por los presuntos delitos de secuestro extorsivo en grado de tentativa, secuestro agravado en grado consumado y banda criminal, contra Francisco Iván Siucho y Nicole Graña.

La medida restrictiva alcanza a Armando Tapia Almonacid, Henry del Castillo Caycho, Medo Delgado Rodríguez y los policías Rolando Castillo Pino, Gabriel Neyra Zapata y Edgar Tinoco Yantas.

Ellos fueron puestos a disposición del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) para su internamiento en el establecimiento penal Ancón II.

Francisco Iván Siucho tiene la condición de testigo protegido en el Caso ‘Los Waykis en la sombra’. En este caso es investigado Nicanor Boluarte, hermano de la mandataria Dina Boluarte

¿Cuál es la versión de Iván Siucho?

En el documento, al que accedió RPP, Siucho señaló que fue secuestrado por un grupo de personas, entre las cuales se identificó a dos policías de la Comisaría de Lince, y que el incidente tuvo relación con su participación en el caso ‘Los Waykis en la sombra’.

Fueron seis las personas que participaron en su secuestro, quienes, según el testimonio del empresario, dijeron ser policías de investigaciones, y que incluso uno de ellos le mostró su placa.

En ese sentido, indicó que lo llamaron “soplón” y que le pidieron que “deje de estar hablando y colaborando con la Fiscalía”.

¿Cuál fue el móvil del secuestro?

Consultado por la Policía acerca del motivo por el cual fue secuestrado por estas personas, Siucho respondió en su declaración que “el sujeto que me custodiaba me decía que era por ‘soplón’”.

Tras preguntársele por qué creía que le decían ‘soplón’ y le pidieron que no hable del caso de ‘Los Waykis en la sombra’, el empresario respondió: “porque soy un colaborador eficaz” en dicho caso.

También precisó a la Policía que, antes de los hechos, solo conocía al tal ‘Sebastián’, uno de los secuestradores y que se hizo pasar como una persona interesada en comprar la maquinaria que venía Siucho, por llamadas telefónicas y que el sujeto que le quitó el celular era conocido como ‘Tinoco’, quien portaba una placa de Policía.

Según dijo, dicho efectivo le mostró su placa antes de salir del departamento para que accediera a abrirles la puerta, para que yo bajase a conversar con su jefe. Adicionalmente, indicó que, en un momento, los sujetos dijeron que eran “policías de investigación”.

Uno de los secuestradores le habría mostrado una foto y de su hermano, diciéndole: “tú estás (...) tú y tu hermano ya tienen procesos, así que es mejor que bajes a arreglar, que dejes de estar hablando y colaborando con la Fiscalía”.

Me dijeron, según dijo, “que no siga colaborando con la Fiscalía, me iban a dar vuelta”.

Asimismo, señaló que el maletín que portaba el que se presentó como papá de ‘Huamaní’, otro de los secuestradores, contenía fajos de dinero en dólares, aunque dijo desconocer el monto. Añadió que vio dos barras metálicas de color brilloso que, según anotó, posteriormente fueron ‘sembradas’ en su pertenencias por sus captores.

Respecto al video que grabó, Siucho señaló que ese mismo sujeto amenazó con un arma de fuego a su novia para que grabara junto a ella, sentado en el mueble de la sala.. Ante ello, “decidí aceptar que el maletín con dinero y las dos barras de metal brilloso eran mías”, acotó.

El empresario, quien se dedica actualmente al alquiler de maquinaria pesada, advirtió que el celular que le proporcionó a la Fiscalía con las conversaciones contra Mateo Castañeda “lo tiene en su poder la Policía”.

Al respecto, el ministro Juan José Santiváñez, sistuvo que el secuestro está relacionado con una presumible venta de oro.