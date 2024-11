El último jueves, el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, negó haber regalado costosos vestidos a la presidenta Dina Boluarte, tal como aseveró el exasesor presidencial Henry Shimabukuro ante la comisión de Fiscalización.

“Usted ya conoce quién es (Henry) Shimabukuro, a ese no le cree nadie (...) eso es mentira. Totalmente (lo niego). Todo lo está viendo mi abogado, cualquier cosa pregúntenle a él”, indicó la autoridad regional a su salida de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), tras reunirse con el premier Gustavo Adrianzén.

Sin embargo, Oscorima no habría dicho la verdad. Panorama denunció que este adquirió tres vestidos de lujo italianos valorizados en US$ 700, el mismo día en que acudió a Palacio de Gobierno, el pasado 21 de febrero del 2023.

De acuerdo con la boleta de compra, a la que accedió dicho dominical, el gobernador compró en Luigi Donna Boutique, ubicada en la urbanización Chacarilla (Surco), un vestido rombos azul L.P., con valor aproximado de US$ 253; un vestido Marin Clips, valorizado en un monto aproximado de US$ 273, y un vestido negro con lacre L.G., valorizado en US$ 174.

Ese mismo día, Oscorima ingresó a Palacio de Gobierno, a través de la entrada de la PCM, para supuestamente reunirse con el asesor del despacho ministerial, Fritz Martin Köhne Fulchi.

Según se aprecia en el reporte de visitas a la Casa de Pizarro, su hora de ingreso fue a las 6:00 p.m. y de salida a las 7:07 p.m. El motivo fue por reunión laboral en el Palacio.

Ratifican incautación de joyas compradas por Oscorima

En setiembre pasado, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema confirmó la incautación de un par de aretes de oro amarillo con diamantes, valorizados en más de US$ 5,000, que fueron adquiridos por Oscorima.

Estas joyas, compradas el 22 de junio de 2023 a la empresa Casa Banchero, se encuentran ahora bajo custodia como parte de una investigación preliminar.

El máximo tribunal adoptó esta medida tras declarar infundado el recurso de apelación presentado por Oscorima, quien buscaba revertir la decisión del juez supremo Juan Carlos Checkley Soria.

Los aretes, que habrían sido prestados a Boluarte, fueron incautados el pasado 8 de mayo durante una diligencia en las oficinas del Área Especializada en Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales del Ministerio Público.

Oscorima es investigado por el presunto delito de cohecho activo genérico, relacionado con la entrega de relojes marca Rolex y otras joyas de gran valor a la presidenta.

