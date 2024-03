Otro exministro de Martín Vizcarra se encuentra en el ojo de la tormenta. “Punto Final” denunció que el extitular de Transportes, Carlos Estremadoyro, asesora a una empresa surcoreana que ganó contratos con dicho sector durante su gestión.

Estremadoyro, según el dominical, brinda asesorías desde el 2022 a la constructora Dohwa, que ganó contratos en Provias Descentralizado cuando dicha institución estuvo presidida por Carlos Revilla, quien cumple una orden 36 meses de prisión preventiva por el caso ‘Los Intocables de la Corrupción’.

Dohwa, de acuerdo con el portal de OSCE, ha ganado al menos 33 contratos con el MTC desde el 2017 hasta este año.

Con Provias Nacional, la compañía ganó nueve contratos desde el 2020 hasta la actualidad por más de S/74 millones y con Provias Descentralizado firmó 16 contratos desde el 2019 hasta hoy por un monto superior a los S/122 millones.

En la actualidad, Dohwa forma parte del consorcio a cargo de la supervisión y administración de la construcción del aeropuerto de Chinchero, en Cusco.

La respuesta de Estremadoyro

En diálogo con “Punto Final”, Estremadoyro, quien también es investigado en el marco del caso ‘Los Intocables de la Corrupción’, admitió que trabajó para la compañía surcoreana, pero aclaró que fue a través de terceros.

“Tengo que trabajar en algún lado. La ley, digamos, de contrataciones, porque no hay una ley que te prohíba indica que tú no puedes trabajar... Es más, yo podría haber trabajado como Carlos Estremadoyro y ganar contratos así directamente sin necesidad de asesorar a nadie, de acuerdo con ley, después de un año. Eso está en el artículo diez u once de la ley de contrataciones. No es ninguna falta”, dijo al dominical.

En tanto, Dohwa aseguró que el exministro no tenía ningún cargo en la empresa y que se contrató a su empresa para que realizase labores de consultoría de ingeniería en los proyectos que fuese necesario.

La empresa de Estremadoyro, según la firma surcoreana, adicionalmente “realizaba labores de estudios previos pues con sus profesionales podían aportar conocimiento del terreno, que es esencial para conocer la factibilidad de un proyecto”.

