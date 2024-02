El Ministerio Público informó el inicio de diligencias preliminares en contra del expresidente Martín Vizcarra como presunto autor delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal.

Al expresidente también se le investigará como instigador del delito contra la administración pública en la modalidad de colusión agravada.

En este inicio de diligencias preliminares contra Martín Vizcarra también se incluye a Edmer Trujillo por los mismos delitos: organización criminal y colusión agravada.

¿Por qué el Ministerio Público abrió investigación contra Martin Vizcarra?

El Ministerio Público precisó mediante un comunicado que el inicio de diligencias preliminares contra Vizcarra y Trujillo responde a un informe del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop) . Este grupo investiga una presunta red criminal que lideraría Vizcarra.

El Eficcop no podía investigar a Vizcarra ni Trujillo por ser aforados (ex altos funcionarios). No obstante, ha avanzado en las pesquisas contra allegados del exmandatario, y cuenta con siete testimonios que lo incriminan.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, Vizcarra habría recibido sobornos por parte de empresas peruanas y chinas beneficiadas ilegalmente con licitaciones de Provías Descentralizado (PVD) , una entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).