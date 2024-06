Pese a que la ley lo prohíbe, el cuñado del ministro de Salud, César Vásquez , obtuvo un contrato en una entidad adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) en agosto del 2023, cuando el ministro tenía más de dos meses a cargo del sector Salud, según un informe de Canal N.

José Horna Vigil, ingeniero civil de 44 años, es hermano de la esposa del ministro, Yuliana Horna Vigil. Por este parentesco, que corresponde al segundo grado de afinidad con César Vásquez, José Horna está impedido de contratar con cualquier ente estatal, según la Ley de Contrataciones del Estado .

De acuerdo con la Ley de Contrataciones del Estado, cualquiera sea el régimen de contratación aplicable, están impedidos de ser participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas los cónyuges, convivientes y parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y afinidad de funcionarios públicos de alto nivel, incluido el presidente y los vicepresidentes de la República, los congresistas, los ministros y viceministros de Estado, entre otros.

Sin embargo, el 24 de agosto del 2023, la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios emitió una orden de servicio a nombre de José Horna Vigil por la suma de S/ 30,000, “para realizar seguimiento al avance de ejecución física” d e una obra.

Horna figura como proveedor del Estado desde noviembre del 2016, unos meses después de que su cuñado César Vásquez asumiera como congresista en julio del mismo año. Los antecedentes del cuñado ministerial registran una denuncia por colusión agravada, junto a otras personas, en la Corte de Justicia de Piura.

Ministro de Salud responde sobre los contratos de su cuñado

Tras revelarse la investigación sobre los contratos irregulares de Horna por ser cuñado del ministro de Salud, César Vásquez, este sostuvo que Horna renunció al contrato y no cobró por el trabajo realizado al descubrir el impedimento.

“Mi cuñado ya tenía un contrato vigente en la APRC, pero finalizó en agosto. Le tenían que renovar como lo venían haciendo cada dos meses. Él renovó; sin embargo, cuando se da cuenta del impedimento, renuncia y no cobra , a pesar de que había hecho el trabajo (...) Eso lo pueden verificar fácilmente. En todo caso, es él quien tiene que responder, porque yo no le he puesto una pistola para que trabaje”, s eñaló en diálogo con Canal N.

