A puertas de un nuevo proceso electoral para elegir a los representantes del Gobierno y del Congreso, en los peruanos prevalece un sentimiento hacia las instituciones y autoridades del Estado: la desconfianza.

La encuesta Pulso Perú de diciembre, elaborada por Datum, reveló que hay un incremento de las desconfianza de tres entidades públicas claves. Es el caso del Congreso, que mientras en diciembre del año pasado había un 76% que decía desconfiar de esta entidad o de la Comisión Permanente que funcionaba por disolución del Parlamento, ahora la tasa subió a 84%.

En la lista también figura el Poder Judicial, cuya desconfianza de la población subió de 74% a 77% en un año, mientras que en la Fiscalía pasa de 69% a 76%. Incluso ahora hay más gente que desconfía del Gobierno con una tasa de 60%, cuando hace un año era de 58%.

En la zona centro hay un 84% que no confía en el Poder Judicial, a igual que el 82% del nivel socioeconómico A/B y el 81% del C. Por su parte, el Congreso tiene la mayor desconfianza en Lima y Callao, el norte y el sur, con una tasa de 85% en cada caso y por nivel socioeconómico en el A/B llega a 94%, seguido del 85% del C. En el caso de la Fiscalía, en el centro del país la desconfianza la tiene el 82% de la población.

Representación

Los peruanos tampoco se sienten representados por sus autoridades. El 81% de peruanos no se siente representado por el Congreso, especialmente en la zona norte donde a tasa es de 86%, en el sur es de 82%, la misma tasa de Lima y Callao. Esta misma opinón la tienen el 94% del nivel A/B, el 81% del C y el 78% del D/E.

En el caso del presidente de la República, Francisco Sagasti, hay un 44% que no se siente representado por él en el cargo, sobre todo en el norte con un 51% y en el nivel de D/E con 49%.





El 83% a favor de eliminar inmunidad de congresistas

El Congreso tiene hasta el 18 de diciembre para iniciar el proceso de eliminar la inmunidad parlamentaria. La encuesta Pulso Perú, mostró que el 83% de la población está a favor de que se adopte esta medida.

En el sur y en Lima las tasas son las más altas, pues el 90% y el 88%, respectivamente, está a favor de que los parlamentarios no cuentan con inmunidad. Por niveles socioeconómicos, en el C hay un 89% de peruanos que cree en eliminar esta prerrogativa, al igual que el 86% del A/B.

Igualmente, el 52% de los peruanos está en desacuerdo de que el Congreso cuente con dos cámaras, aunque esta tasa es menor al 56% que se tuvo en abril. En el centro y en el sur la oposición la tiene el 54% de las personas en cada caso.

Reformas. Respecto de las soluciones a los problemas del país, hay un 44% de la población que considera que lo principal es hacer cambios a las leyes y reformas. Y en esa línea, el imponer mayores castigos a los corruptos e incrementar el castigo a los actos delincuenciales son las propuestas más repetidas. Incluso entre las alternativas está el que se permita másr participación del Estado en la economía, aunque con una menor participación. Hay un 33% de la población que considera que se debe mejorar la gestión de las autoridades para mejorar la situación.