El partido Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.R.O), vinculado a Antauro Humala, sufrió un nuevo revés judicial en su intento de evitar su disolución.

La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema declaró improcedente el recurso de casación interpuesto por el representante de dicha agrupación, Rubén Ramos Zapana, quien buscaba anular la sentencia que declaró la ilegalidad de su organización.

Dicho tribunal supremo también declaró rechazó el pedido de nulidad de la sentencia de vista, así como la sentencia de primera instancia y la nulidad de todo lo actuado en el referido proceso.

En ese sentido, ordenó que los expedientes sean devueltos a la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema para los fines correspondientes.

A fines de enero pasado, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema confirmó en todos sus extremos el fallo de primera instancia que declaró la ilegalidad de A.N.T.A.U.R.O.

En consecuencia, ordenó la cancelación de su inscripción, así como el cierre de sus locales partidarios y la imposibilidad de su reinscripción en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) u otro registro.

Serán respetuosos del fallo

La semana pasada, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, informó que aún no habían sido notificados sobre el fallo que declaraba la ilegalidad de A.N.T.A.U.R.O., por lo que dicha organización aún no podía ser retirada del ROP. Añadió que también estaban a la expectativa del recurso de casación presentado por Ramos Zapana.

En diálogo con RPP, el magistrado aseguró que serán “respetuosos de lo que falle el Poder Judicial” una vez que sean notificados.

“Este recurso (casación) se ha presentado el 28 de febrero, si no me equivoco. Entiendo que esa es la demora respecto del trámite. No estoy en la Corte Suprema para explicar las razones de fondo o procesales que podrían estar inmersas en la tramitación de este proceso, pero desde el JNE vamos a ser respetuosos de lo que falle el PJ y de lo que nos comunique a efectos de ejecutarlo”, sostuvo.

“La ejecución es muy sencilla en términos formales o procesales. A nivel del jurado es recibida la notificación, se anota en el registro del partido que está involucrado, cancelando el mismo, y, a partir de ese momento, porque nuestro registro es constitutivo, queda cancelado el partido”, añadió.

En paralelo, Humala continúa en “campaña electoral” y el mes pasado estuvo en Huancayo, lugar en el que realizó una actividad política. Estuvo acompañado del congresista Roberto Sánchez, quien es presidente del partido Juntos por el Perú (JPP).

