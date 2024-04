El Contralor General de la República, Nelson Shack, anunció el inicio de indagaciones a los gobernadores de Ayacucho, Wilfredo Oscorima; y del Cusco, Werner Salcedo, por presunto desbalance patrimonial a raíz del ‘caso Rolex’.

Apuntó que la indagación responde a la declaración que emitió Salcedo Álvarez admitiendo su titularidad de dos relojes de la marca suiza que sobrepasan las 2 UIT y la investigación periodística que revelaría que Oscorima Núñez tiene 24 propiedades.

“Primero (...) hay que mirar qué es lo que ha declarado el gobernador Oscorima, al igual que el gobernador del Cusco. Primero se van a revisar las declaraciones y en función de eso, si queda alguna duda, pues se iniciará una investigación”, anotó.

Además, señaló que en un par de meses concluirán las investigaciones que determinarán si existe desbalance patrimonial en torno a la presidenta Dina Boluarte.

Indicó que la mandataria ha recibido un cuestionario sobre sus bienes, con plazo de una semana para responder, con posibilidad de extensión si es necesario.

Las preguntas abarcan desde la posesión de relojes Rolex hasta otras joyas.

Estas investigaciones son independientes de las realizadas a otros personajes políticos, incluyendo a Wilfredo Oscorima, gobernador regional de Ayacucho, y a Werner Salcedo, gobernador regional del Cusco.

Dina Boluarte y el caso Rolex

Humberto Abanto, abogado de Wilfredo Oscorima, explicó que su defendido le prestó un reloj Rolex a Dina Boluarte con la intención de la mandataria pueda lucir mejor en las actividades oficiales.

“El propósito de Oscorima, que puede sonar frívolo, es que la presidenta trata con personas que suelen lucir adornos personales bastantes o mucho mejores de lo que ella estaba exhibiendo. Se le dijo: ‘Tú necesitas un objeto así con las personas que tratas”, dijo el abogado.

Tras ello, reconoció que su cliente cometió un error político: “Ha cometido un error político, sin ninguna duda. Yo creo que el escándalo ha sido de ida y vuelta, ha sido tomar la imagen de la presidente y hacer de esto un escándalo. Así hubiera sido un regalo que no lo ha sido, no es ni el primer gobernante peruano desde La Mar que no haya recibido un regalo”.

