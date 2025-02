Pese a que el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, recibió el respaldo de la presidenta Dina Boluarte, el proceso para censurarlo en su cargo avanza en el Congreso.

La legisladora del Bloque Democrático Popular, Susel Paredes, anunció que solo le faltan cinco firmas de las 33 necesarias para presentar oficialmente la moción en su contra, a fin de que pueda ser debatida en el Pleno.

LEA TAMBIÉN: Vocero del Mininter señala que buscarán alinear datos del Sinadef sobre homicidios

“Faltan cinco firmas. Mientras el ministro del Interior se da ínfulas presidenciales, anunciando a un vocero, yo sigo recogiendo firmas para su censura, por incapaz”, escribió en su cuenta de la red social “X”.

En ese sentido, la congresista recalcó que Santiváñez no puede comunicar directamente sus logros, “porque no los tiene”.

“Mientras tanto, nos siguen matando”, añadió.

Hasta ahora son siete las bancadas que respaldaron con sus firmas dicha moción. Estas son el Bloque Democrático Popular, Renovación Popular, Juntos por el Perú-Voces del Pueblo, Bancada Socialista, Avanza País, Honor y Democracia y Podemos Perú.

Entre los adherentes figuran Sigrid Bazán, Patricia Chirinos, Diana Gonzáles, Carlos Anderson, Héctor Acuña, Norma Yarrow, Roberto Sánchez, entre otros más.

LEA TAMBIÉN: Fiscalía tomará muestra de voz a ministro Santiváñez por caso de audios

Recibe el respaldo del Gobierno

El último fin de semana, el premier Gustavo Adrianzén aseguró que Santivañez continuará al frente del Mininter, pese a la crisis de inseguridad ciudadana que vive el país.

“No (habrá cambios), no me parece necesario, te lo digo sinceramente, es una labor del Ministerio del Interior y de la Policía, bueno, por lo demás y no quiero ser un eslogan, pero nos compromete a todos y en esta tarea Santiváñez está todos los días trabajando”, dijo en RPP.

El titular de la PCM destacó el trabajo del ministro, quien ha prometido brindar conferencias de prensa constantes para informar sobre los avances de los operativos contra la inseguridad.

“Juan José (Santiváñez) está 24 horas al día trabajando en la lucha contra la inseguridad ciudadana, estos enfrentamientos que hay son esos pleitos políticos, los tengo yo con los congresistas, con los poderes del Estado, con organismos constitucionalmente autónomos, no es nada que en política tenga que llamar la atención”, acotó.