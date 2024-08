La congresista de Avanza País, Adriana Tudela, presentó ante Indecopi una denuncia informativa contra la Superintendencia Nacional de Migraciones y el Ministerio del Interior por el aumento de precios de los pasaportes.

La denuncia en mención, por una presunta imposición de barrera burocrático ilegal y/o carente de razonabilidad, fue interpuesta ante la Secretaría Técnica de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas de dicha entidad.

“Migraciones ha decidido cobrar a los ciudadanos un 21% más por expedir los pasaportes, ya que ahora son por 10 años. Esto, sin adecuarse a la metodología exigida para determinar el costo del procedimiento. Por eso he presentado una denuncia informativa ante Indecopi para que investigue el porqué de este incremento”, indicó la legisladora en las redes sociales.

A juicio de la congresista, las tasas deben calcularse en función a lo que cuesta emitir un pasaporte, no en función al tiempo de vigencia del mismo.

“Exhorto a Migraciones a revisar la tasa y al Indecopi a actuar con celeridad. Los ciudadanos no deben pagar por los errores de la administración pública”, apuntó.

En la denuncia se recordó que el 9 de abril pasado, la Comisión Especial Multipartidaria Encargada del Ordenamiento Legislativo del Parlamento (CEMOL) solicitó a Migraciones la estructura de costos del procedimiento de expedición del pasaporte electrónico con vigencia de 10 años.

Una semana después, dicha institución presentó una documentación y se remitió al Parlamento información sobre lo solicitado; sin embargo, algunos puntos no fueron precisados, por lo que en julio se reiteró el requerimiento de información a Migraciones.

“En particular, se solicitó que precise información respecto del costo de personal directo, costo del servicio identificable, costo del material no fungible y costo de depreciación; sin embargo, a la fecha de presentación de esta denuncia, la entidad denunciada no ha cumplido con presentar la información solicitada, pese a haber sido notificada válidamente para dichos efectos”, se cuestiona en la denuncia.

A inicios de abril pasado, Migraciones anunció que el costo de los pasaportes electrónicos con una vigencia de 10 años se elevará a S/ 120.90, lo que representa un incremento del 21% respecto de su precio actual por el doble de tiempo de validez del documento.

¿Cómo tramitar el pasaporte?

A partir de la fecha en que se inicie la expedición de los pasaportes con vigencia de 10 años, los usuarios que requieran obtenerlo deberán pagar la nueva tasa de S/ 120.90 por derecho a expedición en el Banco de la Nación o a través de Págalo.pe, utilizando el código de pago habitual, el 01810.

Con el pago efectuado, se debe solicitar una cita en línea a través de https://citaspasaporte.migraciones.gob.pe, indicando el número de DNI asociado al pago. El usuario debe seleccionar la sede, fecha y hora, y asistir puntualmente con la constancia de cita y el DNI vigente.

Las personas que hayan pagado previamente la tasa anterior, deberán abonar la diferencia de S/ 22.30, también en el Banco de la Nación o Págalo.pe, utilizando el mismo código y el mismo número de DNI, para obtener el pasaporte con vigencia de 10 años.