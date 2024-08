Roberto Sánchez, congresista de Juntos Por El Perú - Voces del Pueblo, presentó un proyecto que busca derogar la ley que ordena una pensión para los expresidentes de la República (Ley N.º 26519).

Esta iniciativa fue presentada el martes, luego de que se aprobara la pensión vitalicia para Alberto Fujimori, pese a que, según especialistas, la ley no lo permite porque el exmandatario fue condenado a 25 años de cárcel y por presentar otras sentencias por actos de corrupción.

Los parlamentarios que han respaldado la iniciativa son Elías Varas Meléndez, Jorge Coayla Juárez, Guillermo Bermejo Rojas, Nieves Limachi Quispe y Hamlet Echevarría Rodríguez.

En el documento presentado por Roberto Sánchez, se argumenta que la pensión que reciben los exmandatarios no constituye un derecho que forma parte de la seguridad social, sino que sería “un privilegio”, puesto que “no toma en cuenta otros requisitos que si son considerados en el caso de pensiones no contributivas que son entregadas por el Estado”.

Además, plantea que una determinada persona reciba una pensión con un sueldo bastante alto (equivalente al ingreso de un congresista), solo por haber ocupado un cargo, mientras que la mayoría de peruanos percibe entre S/ 500 y S/ 893 después de aportar 20 años o más a la Oficina de Normalización Previsional (ONP).

Con ello, la iniciativa generará “un ahorro, puesto que no se pagará un monto a las personas que hayan ejercido el cargo de presidente de la República”.