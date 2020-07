La bancada de UPP formalizó ayer dos nuevas mociones para interpelar al presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, y al ministro de Justicia, Fernando Castañeda, respecto a las acciones del gobierno frente a la pandemia.

Estos pedidos se suman a los cuatro ya presentados la semana pasada contra los ministros María Alva (Economía), Víctor Zamora (Salud), Ariela Luna (Desarrollo e Inclusión Social) y Martín Benavides (Educación).

Sin embargo, las seis interpelaciones no serían vistas en el pleno de este viernes, debido a que se priorizará el debate de cuatro iniciativas.

Estas son: eliminación de la inmunidad parlamentaria, impedimentos para postular a cargos de elección popular, creación del distrito electoral para peruanos en el extranjero y mecanismo de elección de magistrados del TC.

“Es bien difícil que las interpelaciones se vean en el Pleno del jueves porque el acuerdo es priorizar los proyectos de reforma constitucional, que necesitan ser votados en dos legislaturas. Estas cuatro iniciativas tendrán toda nuestra atención”, señaló a Gestión el vicepresidente del Parlamento, Luis Valdez.

Guillermo Aliaga, integrante de la Mesa Directiva, coincidió con Valdez al señalar que la agenda del Pleno ya está copada.

“Las reformas constitucionales son un compromiso de carácter político, pero, sobre todo, tienen un plazo perentorio, por lo que urge aprobarlos”, señaló a este diario.

El congresista Luis Valdez señaló que mociones de interpelación no deberían generar ningún tipo de crispación.

Próxima legislatura

De acuerdo al reglamento del Congreso, “la interpelación no puede realizarse, en ningún caso, antes del tercer día siguiente a la votación (de la moción) ni después del décimo día”.

El último viernes solo se dio cuenta, en el Pleno, de la moción de interpelación contra Benavides, por lo que está pendiente que se realice dicho procedimiento en el caso de los cinco ministros restantes.

En caso de que mañana se aprobaran las mociones en el Pleno, los ministros tendrían que acudir al Congreso después del domingo, fecha en la que culmina la actual legislatura.

Ante ese escenario, Aliaga y Valdez coincidieron en señalar que las interpelaciones se verían en la siguiente legislatura, para no tener ningún inconveniente con los plazos que estipula el reglamento; sin embargo, indicaron que la última palabra la tendrá el Consejo Directivo, que se reúne hoy a primera hora.

Responden a Vizcarra

El presidente Martín Vizcarra calificó como un “exceso” que se hayan presentado seis pedidos para interpelar a diferentes ministros en el Congreso.

La respuesta desde el Congreso no se hizo esperar. Valdez calificó las expresiones de Vizcarra como “poco democráticas” y dijo que las mociones de interpelación no deberían generar ningún tipo de crispación, pues forman parte de sus atribuciones.

Por su parte, Aliaga recalcó que el Congreso actúa dentro del marco constitucional, por lo que dijo que no hay nada irregular en las mociones. “Respetos guardan respetos señor Vizcarra”, indicó.

El vicepresidente del Congreso, Guillermo Aliaga, señaló que no hay nada irregular en los pedidos para interpelar a seis ministros, pese a las críticas del presidente Martín Vizcarra

En la mira

Al ser consultado por Zamora y Castañeda, el titular de la comisión de Constitución, Omar Chehade, consideró que deberían ser interpelados y censurados por sus errores en la lucha contra el covid-19.

“El ministro de Salud hace tiempo debió irse y el ministro de Justicia la verdad que no sabe dónde está parado”, cuestionó.

Sin embargo, admitió que quizás se está “abusando de las interpelaciones”, por lo que pidió ser más selectivo.

En la misma línea, Valdez dijo que algunos ministros no están dando la talla y que el gobierno debería oxigenar a su gabinete; no obstante, recalcó que la intención del Parlamento no es censurar a los ministros.