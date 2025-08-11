La legisladora Maricarmen Alva, quien preside la Comisión Especial de Alto Nivel Multipartidaria encargada de estudiar y presentar una propuesta de reforma integral del Sistema de Administración de Justicia, anunció que en la primera semana de setiembre presentará su informe final.

Durante la instalación de la Comisión de Constitución, explicó que el documento en mención se traducirá en un proyecto de ley de reforma constitucional, que contendrá varias propuestas y conclusiones.

“Este trabajo que se va a presentar es producto de las diversas reuniones que tuvimos con todos los titulares de la administración de justicia, la academia, los partidos políticos y la sociedad civil", dijo esta mañana.

En ese sentido, resaltó la necesidad de llegar a consensos para que dicha propuesta se aprobada tanto en el grupo de Constitución como en el Pleno del Congreso.

Al tratarse de una reforma constitucional, el proyecto de ley en mención requiere de una aprobación de, al menos, 87 votos en el Pleno, en dos legislaturas consecutivas.

“No es imposible. Este Congreso ha demostrado que podemos encontrar consensos, pese a que seamos 13 bancadas. Ya hemos aprobado la bicameralidad y la reforma provisional, y esperemos que la reforma de justicia, que tiene tantos años dejada de lado y que es tan importante en esta coyuntura, tenga apoyo. Esperamos buscar y conseguir los 87 votos”, remarcó.

“Por eso presidente, quería mencionarle que en la primera semana de setiembre presentaremos la ley de reforma constitucional de administración de justicia y esperemos que en esta comisión tan importante se pueda debatir para que sea aprobada lo antes posible”, añadió Alva.

LEA TAMBIÉN: Dina Boluarte hizo un llamado al consenso para realizar una reforma judicial efectiva

En respuesta, el titular de la comisión de Constitución, Arturo Alegría, indicó que le darán la prioridad del caso una vez que el documento sea presentado.

PODER JUDICIAL PIDE A COMISIÓN QUE VISTE CORTES DEL INTERIOR DEL PAÍS

Más temprano, la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, instó a la comisión que lidera Maricarmen Alva que visite las cortes del país, como la de Moquegua, para que compruebe de manera directa los avances en la administración de justicia.

“Invito a la señora congresista presidenta de la Comisión de Reforma del Congreso que visite las cortes del país, creo que sería interesante que venga aquí, a la Corte de Moquegua, para que in situ pueda corroborar (su éxito frente a la alta litigiosidad)”, indicó esta mañana.

Así lo declaró al término de la sesión de Sala Plena Ampliada, que lideró de manera presencial y en la que participaron jueces de la Corte de Moquegua, a fin de abordar las problemáticas, requerimientos y necesidades de este distrito judicial.