Por mayoría, la Comisión Permanente aprobó, en primera votación, el texto sustitutorio del dictamen que restituye la firma del fallecido expresidente Alberto Fujimori en la Constitución de 1993, la cual había sido retirada desde diciembre del año 2001.

La propuesta recibió el respaldo de 17 legisladores, mientras que 6 se opusieron y se registraron 4 abstenciones.

A favor de la medida votaron las bancadas de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso (APP), Podemos Perú, Renovación Popular (RP), Avanza País y Honor y Democracia, mientras que Perú Libre, Juntos por el Perú-Voces del Pueblo y el Bloque Democrático Popular la rechazaron.

En tanto, desde Acción Popular, el Bloque Magisterial y Somos Perú votaron en abstención.

Previamente, la Comisión Permanente rechazó una cuestión previa y un recurso de reconsideración de dicha votación, planteadas por la legisladora Isabel Cortez.

No se busca un “revanchismo político”

Durante su intervención, el presidente de la comisión de Constitución, Fernando Rospigliosi, explicó que lo que busca esta norma es restaurar el texto de la Constitución de 1993 a su estado original, incluyendo la firma del presidente que la promulgó.

“Este acto no busca reivindicar a una figura en particular, no es un ensalzamiento personalista de Alberto Fujimori, sino es muestra de nuestro un compromiso con la lealtad histórica y construir una verdadera reconciliación basada en la objetividad”, remarcó, tras precisar que no se busca un “revanchismo político”.

A su juicio, la supresión de la firma del expresidente fue un hecho inédito en nuestra historia, ya que, en la Carta Magna, siempre se ha identificado a los mandatarios que las promulgaron, incluso cuando sus gestiones fueron criticadas.

“Dentro de nuestro ordenamiento constitucional, el acto de promulgación permite al ciudadano conocer no solo el contenido de la norma, sino también la fecha de publicación y los nombres del presidente del Congreso que firmó la autógrafa y del presidente de la república que la promulgó”, dijo.

Por ello, enfatizó que es preciso materializar el restablecimiento de nuestra historia constitucional en un compromiso con la verdad y la integridad de su registro histórico.

“A través de esa decisión (borrar la firma del expresidente Fujimori de la Constitución), se limita a toda la ciudadanía su derecho de conocer la integridad normativa y de acceder a la verdad histórica”, sostuvo, tras señalar que lo que se busca es promover una reconciliación nacional.

