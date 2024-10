El ministro de Justicia, Eduardo Arana, se encuentra en la mira del Congreso de la República. La congresista de Renovación Popular, Norma Yarrow, anunció que alista una moción para interpelarlo por la demora en la atención de la problemática que se vive en los centros penitenciarios del país.

En diálogo con la prensa, la legisladora recordó que, hace dos semanas, Arana se comprometió a declarar en emergencia el sistema penitenciario ante el hacinamiento que hay en las cárceles; sin embargo, lamentó que hasta ahora no haya cumplido con su palabra.

Según dijo, el ministro informó que iba a destinar S/ 3 mil millones para la ampliación de cárceles, la construcción de nuevos centros penitenciarios y la compra de grilletes (electrónicos); no obstante, no hay ningún avance.

“Hace dos semanas yo le di 15 días (al ministro de Justicia) para que sacara ese Decreto de Urgencia porque hay un hacinamiento (...) ¿Qué hace el ministro de Justicia? hasta ahora nos sigue meciendo, nos sigue paseando. Ayer se habló con sus asesores y coordinadores y se le preguntó por el Decreto de Urgencia, nos dijeron la próxima semana. Bueno, la próxima semana tendrá su interpelación. Que venga acá al Congreso y a todos nos dé cuenta por qué ninguna de las cárceles está funcionando”, cuestionó.

La semana pasada, Arana indicó en conferencia de prensa que, en la sesión del Consejo de Estado, se evaluaría no solo aspectos de la inseguridad ciudadana, sino también de la política penitenciaria.

“Existe una política penitenciaria y en este gobierno se ha venido realizando. Se ha propuesto en el Consejo de Ministros un decreto de urgencia que propone declarar en emergencia el sistema penitenciario y también el Poder Ejecutivo ha aprobado S/ 3,000 millones para infraestructura penitenciaria, el anuncio será la próxima semana”, dijo en aquella oportunidad.

Rechaza pedido de vacancia en contra de Boluarte

En otro momento, Yarrow se pronunció en contra de la presentación de una moción para vacar a la presidenta Dina Boluarte en el cargo.

Según dijo, “ahora no es el momento”, al recordar la proximidad de la realización en nuestro país del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2024.

“Ahora no es el momento. No estamos de acuerdo con la actuación de la presidenta. Sí, es claro que tienen una pésima gestión sus ministros, no están cumpliendo con los plazos (...) puedes tener las firmas, puedes presentarla (la vacancia), pero lo único que vas a hacer es exponerte a una votación que no vas a tener porque se necesitan 87 votos”, cuestionó.

Es más, sugirió la posibilidad de que antes de vacarla en el cargo, la misma mandataria podría renunciar a su cargo.

“Dina (Boluarte) se va ir en cualquier momento, puede ser con una moción de vacancia, que no creo que se logren los votos, y puede ser el caso de que ella renuncie”, anotó.