La congresista Katy Ugarte presentó su renuncia irrevocable a la bancada Bloque Magisterial de Concertación Nacional por “razones de conciencia y principios”.

A través de un oficio dirigido al legislador Paul Gutiérrez, vocero de dicha agrupación, Ugarte señaló el Bloque Magisterial ha tomado posturas contrarias a las convicciones por las que se formó.

“Es por ello que, en un contexto en el que atravesamos una profunda crisis politica, social y económica, que exige de nosotros un alto grado de coherencia con las demandas de la población que nos eligió como sus representantes, he tomado esta decisión de renunciar al Bloque Magisterial de Concertación Nacional”, se lee en el documento.

Pese a su salida, Ugarte Mamani le deseo éxitos a la bancada parlamentaria y le agradeció por el tiempo que formaron parte del mismo grupo. “Hago propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi mayor consideración y estima personal”, agregó.

Por razones de conciencia y principios, he presentado mi renuncia irrevocable al Bloque Magisterial, agradeciéndole por el tiempo que trabajamos juntos. pic.twitter.com/1Yu5ivD3b9 — Katy Ugarte (@katy_ugarte) February 28, 2023

Posteriormente, la legisladora señaló que la decisión de retirarse del Bloque Magisterial la analizó durante mucho tiempo, luego de no coincidir con las votaciones dentro de las bancada y por declaraciones que no tenían consenso. Además, aclaró que su salida no está vinculada al adelanto de elecciones.

“En cuanto a adelanto de elecciones hemos tenido también discrepancias, pero han sido más los temas anteriores, meses atrás en las cuales no hemos consensuados en mayoría y esta situación hace que uno no se sienta a gusto en una bancada en la cual no se valida el consenso que se debería dar a la votación y también declaraciones que se dan a título personal”, manifestó en diálogo con RPP.