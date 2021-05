El Comité de autodefensa del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) emitió un pronunciamiento este sábado en el cual señalan que “es absolutamente falso” que el candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, haya combatido a Sendero Luminoso como rondero en Cajamarca.

“Ante las constantes declaraciones a través de todos los medios de comunicación del país del candidato presidencial del partido Perú Libre, Pedro Castillo Terrones, quien manifiesta públicamente que es miembro activo de las rondas campesinas de Cajamarca y que ellos fueron los que lucharon en la pasificación del país, en las décadas de los 80 y 90 , ante las huestes subversivas de Sendero Luminoso el cual es absolutamente falso y desmentimos rotundamente tal afirmación”, se lee en su pronunciamiento.

“Los comités de autodefensa se crearon y originaron el 12 de junio de 1984 en Palmapampa en distrito de Santa en Ayacucho, bajo el mando del señor Antonio Cárdenas Torres para iniciar la lucha frontal y directa contra Sendero Luminoso”, señalan.

Más temprano, Castillo señaló desde Chota que las rondas campesinas enfrentaron al terrorismo y pidió que no indiquen que son “chavistas y terroristas”.

“Yo soy rondero de mi propia comunidad, soy impulsor de las rondas y me gustaría que me acompañe a la casa del maestro y al local de las rondas campesinas para que garantice y no victimice a los ronderos: no somos chavistas, no somos terroristas y no somos comunistas”, manifestó.

