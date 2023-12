Tras la sanción de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por supuestamente liderar una organización criminal, la suspendida Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, insistió en que esta medida se trataría de un complot en su contra durante su intervención en la Comisión de Defensa y Justicia del Congreso de la República.

“No he liderado ni lidero una supuesta organización criminal, tampoco he influido en ninguno de los congresistas peruanos. Tengo un procedimiento disciplinario express. Ahora soy víctima de la venganza política (...) Tengo la confianza en que aquí prevalezca la razón y la luz que ilumine este oscuro presente generado por un complot político destinado a tomar el control del Ministerio Público”, dijo ante la Comisión del Congreso.

Benavides reiteró que sufrió un procedimiento disciplinario express por parte de la Junta Nacional de Justicia, dado que no se respetó la ley orgánica. Esta suspensión, según argumentó, también evidencia la pérdida de imparcialidad de la JNJ.

Cabe señalar que a la suspendida Fiscal de la Nación se le atribuye la inhabilitación de la fiscal suprema, Zoraida Ávalos; la elección del Defensor del Pueblo , Josué Gutiérrez; y la remoción de los miembros de la JNJ.

Al ser consultada si este complot se trataría de Pedro Castillo, la suspendida Fiscal de la Nación dijo que desde el inicio de su gestión luchó contra la corrupción, así esta proviniera desde el mismo Gobierno.

En tanto, Benavides señaló que las investigaciones iniciadas en su gestión están dando frutos con 12 denuncias constitucionales contra funcionarios del anterior y actual régimen político. También 16 denuncias constitucionales contra el caso denominado cuellos blancos.

Debate en la comisión

Durante su intervención, la congresista Kelly Portalatino (Perú Libre) cuestionó a Benavides sobre si en algún momento había favorecido a su hermana en el caso en el que se le acusa de presuntamente liberar narcotraficantes a cambio de dinero. La suspendida Fiscal de la Nación respondió negando haber brindado algún tipo de beneficio a un familiar en relación con dicho asunto.

“Estas investigaciones de mi familiar existen en una carpeta fiscal que está a cargo de un fiscal supremo. Qué injerencia tiene la Fiscalía de la Nación, si hay una carpeta fiscal que está en una etapa de control judicial. Se señalan tantas cosas”, manifestó Benavides.

También, al ser consultada por el congresista Victor Cutipa (Perú Libre), por qué demoró tanto en presentar la denuncia constitucional contra el Gobierno por los homicidios en las protestas del 2023, Benavides indicó que cumplió con los plazos legales y que fue removida por motivos políticos.

“La elaboración de una denuncia constitucional no es un día para otro, con todos los elementos de convicción, duran meses. Esa denuncia constitucional tiene 165 páginas en las cuales ustedes podrán revisar todo lo que ahí se ha establecido. No es porque de un día a otro salió una denuncia constitucional”, respondió Benavides.

Por su parte, Martha Moyano (Fuerza Popular) cuestionó la investigación contra Benavides al considerar incongruente la participación de la suspendida fiscal de la Nación en este caso. “Como es posible que la líder de la supuesta organización criminal pueda ser investigada por un fiscal provincial con base en las copias de unos chats”, concluyó.

