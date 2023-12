El magistrado del Tribunal Constitucional (TC), Gustavo Gutiérrez Ticse, aseguró que Manuel Monteagudo está cometiendo un “grave error” al solicitar que se anule la resolución que otorgó la libertad al expresidente Alberto Fujimori, quien hace unos días dejó el penal Barbadillo.

El integrante del TC, señaló que el caso ya se resolvió y que no se puede forzar una decisión legítima.

“Ya se resolvió (...). Le invoco al señor Monteagudo que revise la ley. Está cometiendo un grave error al tratar de forzar una decisión que ha sido legítima. Y tiene todo el derecho de poder debatir si lo considera”, explicó.

Como se recuerda, el magistrado Monteagudo, señaló que de los magistrados presentes en la votación que restituyó los efectos del indulto de Fujimori, uno de ellos no debió votar. Ante esto, Gutiérrez Ticse enfatizó en que su voto no fue decisivo para otorgarle la libertad al exmandatario del Perú.

“Ese magistrado (al que Manuel Monteagudo hace referencia que debió abstenerse) soy yo. Y yo me abstuve de participar. Yo solicité mi abstención y me aprobó. Nuevamente, se pidió que retornara porque estábamos con seis magistrados. Para poder darle mayor legitimidad a las decisiones del tribunal. El pleno del colegiado permitió que yo retorne y participe en el debate. Finalmente, mi voto no incide. Bastaban tres votos para declarar la validez de la sentencia y hubo cuatro”, dijo en RPP.

Gutiérrez Ticse describió como “lamentable” que el magistrado Monteagudo exija anular el indulto en favor de Alberto Fujimori y consideró que se tratarían de mecanismos utilizados con fines políticos.

“Me parece lamentable que se pierdan las formas de cómo hemos estado desarrollando las actividades dentro del Tribunal Constitucional. En principio, un escrito como este se va a someter al pleno de la manera más amplia posible. Habrá una deliberación y se tomará una decisión al respecto. Pero exponerlo públicamente me genera varias suspicacias y lamento este tipo de proceder. Son documentos que deben discutirse dentro del procedimiento interno”, manifestó.

