El excardenal del Perú, Juan Luis Cipriani, se pronunció nuevamente por la denuncia de presunto abuso sexual que pesa en su contra, que fue difundida por el diario español El País y que generó diversas críticas.

En una carta enviada al presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, Carlos García Camader, el también exarzobispo de Lima cuestionó el comunicado emitido por dicho organismo frente a su caso, así como también criticó las declaraciones emitidas por el actual cardenal Carlos Castillo.

“En ambos casos, mi reacción ha sido de sorpresa y dolor por la injusticia con la que dan por ciertos unos hechos no probados sobre mi persona”, sostuvo.

Insistió en que no ha cometido ningún delito y que tampoco ha abusado sexualmente “de nadie ni en 1983, ni antes y después”.

Según dijo Cipriani, cuando el nuncio en el Perú le transmitió el precepto con el que la congregación limitaba algunas de sus facultades, firmó dicho documento y declaró por escrito que la acusación en su contra era falsa y que obedecería a esas disposiciones “por amor a la Iglesia”.

“He aceptado unas medidas preventivas ante la acusación recibida hasta que se aclarara la verdad, a pesar de que tengan su origen en una acusación falsa, de la que no me he podido defender”, anotó.

Finalmente, Cipriani remarcó que su amor fiel a la Iglesia permanece inalterable y agradeció por el cariño de sus hermanos de fe y de miles de compatriotas que, según dijo, “no se han dejado de confundir en esta campaña de intento de acoso y destrucción de su dignidad y honor”.

Las posturas de los obispos y del cardenal

A través de un comunicado, el Consejo Episcopal Peruano se mostró apenado al conocerse esta denuncia que involucra a Cipriani.

“Lamentamos el dolor sufrido por la víctima de abusos y por la comunidad eclesial y pedimos a todo el Pueblo de Dios que respete la voluntad de la víctima de permanecer en el anonimato”, se lee en el texto, que lleva la firma de Carlos García Camader.

Si bien los obispos del Perú señalaron sentirse apenados por esta situación, se mostraron conformes con la decisión adoptada por el papa Francisco.

“Reconocemos la sabia decisión del Santo Padre al unir en ella la justicia y la misericordia, de aceptar que (Juan Luis Cipriani) deje el Ministerio Episcopal del Arzobispo Emérito de Lima al cumplir los 75 años, y de imponerle algunas limitaciones ministeriales”, acotaron.

En la misma línea, Castillo respaldó la sanción que le impuso El Vaticano a Cipriani.

“Lo declarado oficialmente por la Santa Sede, hace unos días, nos remite, ante todo, al inmenso dolor y al sufrimiento que experimentan las víctimas de todo tipo de abuso dentro de nuestra Iglesia y en la sociedad”, indicó en un comunicado.

El actual cardenal mostró su apoyo a la forma en que la Iglesia ejerce justicia, destacando el “sabio modo” de manejar estos casos y subrayando la importancia de acoger y proteger a las víctimas.

