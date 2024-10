El arzobispo de Lima, Carlos Castillo, pidió al Congreso derogar la ley de crimen organizado, pues sostuvo que no se puede amparar este tipo de leyes. Fue durante su primera conferencia tras conocerse su designación como nuevo cardenal de Perú.

“Hago un llamado a nuestros hermanos del Congreso a que escuchen la voz del pueblo y la voz del Señor. No podemos seguir amparando cosas terribles como esas leyes que están sirviendo de sombrilla para que llueva el malestar, la amenaza, el chantaje y otro tipo de cosas terribles”, indicó.

Monseñor señaló que se está violando el principio de cuidado de las personas para priorizar intereses personales.

“Da la impresión de que los que estamos gobernando no tenemos mucha vocación para gobernar. Y cuando uno llega al Gobierno empieza a pensar en sí mismo y usa el cargo para propio beneficio”, dijo.

“Hay problemas serios de indiferencia y signos de complicidad con el mal. Invito personalmente a recapacitar y reformular esas leyes o a derogarlas. Sobre todo por el principio que está siendo violado, que es el cuidado de las personas, en función de ceder a algunos intereses”, refirió.

El Papa Francisco anunció designación

El Papa Francisco anunció este domingo la designación de 21 nuevos cardenales, entre ellos el de Castillo Mattasoglio, quien se convertirá en uno de los principales representantes de la Iglesia Católica en el Perú.

El consistorio para la ordenación de los nuevos purpurados tendrá lugar el próximo 8 de diciembre en el Vaticano, según informó el pontífice tras el rezo del Ángelus dominical desde la ventana del Palacio Apostólico.

De otro lado, dijo que tras ser nombrado como nuevo cardenal de la Iglesia católica lo primero que hizo fue dar gracias a Dios y meditar respecto de lo que conlleva esta responsabilidad.

“Estaba durmiendo. Me he enterado por la luz del celular. Vi que habían en ese momento 174 (mensajes) WhatsApp. Al poco rato, llama el cardenal Barreto y me dice: ‘oye, ha pasado esto’. Me quedé un poco perplejo. Después de eso veo y había 800 mensajes. Lo que he hecho simplemente es irme a rezar a mi capillita, a darle gracias al señor y a pensar y meditar en la responsabilidad que tengo”, agregó.