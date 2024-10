Tras una serie de ideas y vueltas y la elaboración de hasta tres textos sustitutorios diferentes, el Pleno del Congreso aprobó ayer, por mayoría, los cambios a la ley N° 32108, que modifica la definición del crimen organizado, así como el dictamen que crea el delito de “criminalidad sistemática”, antes conocido como “terrorismo urbano”.

Esto, luego que el último sábado la discusión en torno a estos dos temas se estancara al no hallarse un consenso entre las bancadas, pese a las protestas que realizaron el gremio de transportistas.

Al respecto, el coordinador de las fiscalías contra el crimen organizado, Jorge Chávez Cotrina, consideró que el Parlamento realizó una “corrección acertada” a la norma que modificó la definición del crimen organizado, que había generado un sinfín de críticas.

“En este caso, lo que ha habido es una derogación tácita de la norma en el aspecto de los allanamientos, porque la fórmula de la ley N° 32108 ha sido cambiada totalmente con este nuevo texto que, si bien es cierto, corrige el error de la anterior norma e hizo retroceder al Congreso, y esto gracias nuevamente a la presión de la población, creo que la redacción es mucha más eficiente y eficaz”, señaló a radio Exitosa.

El fiscal resaltó que ahora el registro e incautación que se realice en los allanamientos de las viviendas de los investigados se llevará a cabo “con o sin presencia del involucrado”, algo que no estaba contemplado en la ley anterior.

“En lo que se refiere a la presencia del abogado de la defensa, la norma establece que el registro inicia con la presencia del defensor público que representa al investigado y si este quiere contar con su propio abogado, este hecho no suspende la diligencia, y eso es justamente lo que nosotros criticamos de la anterior norma”, acotó.

En ese sentido, dijo esperar que la Dirección de Defensa Pública y Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia esté operativamente en la capacidad de asumir este reto y brinde los abogados públicos necesarios en las diligencias que se lleven a cabo.

“Por lo menos, el día viernes, cuando estuvimos en el Congreso dando nuestras opiniones sobre este tema, yo les hice ver el tema operativo y si van a tener la capacidad operativa; sin embargo, el director de la Dirección de Defensa Pública del Minjus, que estuvo presente, dijo que estaban en la capacidad de asumir esta situación”, enfatizó Chávez Cotrina.

Las normas penales no desaparecen el delito

Más temprano, Chávez Cotrina pidió al Gobierno de Dina Boluarte reestructurar la Policía Nacional del Perú (PNP) y fortalecer las labores de inteligencia tras la aprobación de los cambios a la ley que modifica la definición del crimen organizado.

Tras recordar que “las normas penales no desaparecen el delito”, ya que son solo instrumentos, instó a fortalecer al Poder Judicial y al Ministerio Público para combatir la criminalidad organizada.

“Si no se fortalece estas instituciones, pueden dar 50,000 normas y la delincuencia no va a disminuir. Que no se le venda a la población de que porque se cambió la norma, mañana no vamos a tener delitos”, aseveró.

