El último lunes, el Ministerio de Salud confirmó la quinta víctima mortal por el uso del suero fisiológico defectuoso elaborado por el laboratorio Medifarma. Se trata de Melissa Guzmán Alarcón (33 años), quien falleció tras permanecer varios días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Clínica Oxigen Medical Network O2 en Cusco, por recibir dicho fármaco.

Al respecto, el ministro de Salud, César Vásquez, calificó de “criminales” a los responsables de este hecho, refiriéndose directamente a los dueños de Medifarma y a la Clínica SANNA.

“Lo he dicho, lo he denunciado penalmente, los dueños de Medifarma y la Clínica SANNA. En un solo día cometieron este error criminal, ellos cometieron un descuido, como lo han reconocido. Para ellos es un descuido, para nosotros es un crimen, que en un día no cumplieron los protocolos”, dijo el último lunes desde Ica.

“Esta es una quinta muerte lamentable, y espero que esto sirva para que los verdaderos responsables, los dueños de Medifarma y la Clínica Sanna, sean responsabilizados”, añadió.

Vásquez insistió en que las autoridades a su cargo cumplieron con su labor y deslindó responsabilidades sobre el caso.

Acusa persecución política

En otro momento, Vásquez dijo sentirse víctima de una persecución política por sus acciones contra la Clínica SANNA y Medifarma.

“Los he cerrado y por eso están pidiendo mi cabeza (...) he denunciado a los responsables, y no voy a estar con los brazos cruzados”, sostuvo.

Finalmente, recalcó que acudirá al Congreso para responder el pliego interpelatorio en su contra por el referido caso.