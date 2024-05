El exjuez supremo César Hinostroza solicitó hoy al Poder Judicial que se le revoque la prisión preventiva de 36 meses que existe en su contra por estar involucrado en el caso ‘Cuellos Blancos del Puerto’, donde es identificado como el cabecilla.

Durante su exposición ante el magistrado Juan Carlos Checkley Soria, titular del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, el exmagistrado prófugo desde hace seis años cuestionó a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que lo ha destituido en varias ocasiones.

“La Junta Nacional de Justicia me puede seguir destituyendo mañana, pasado o el próximo año. Pero lo que me extraña es que está vigente la resolución de destitución, señor es inejecutable. Es como que aún no lo han matado y lo vuelven a matar”, anotó.

Adicionalmente, Hinostroza Pariachi protestó que no puede trabajar como abogado. “ No trabajo desde el año 2018. El derecho que un abogado trabaje después de cinco años es un derecho constitucional que está en la sentencia del Tribunal Constitucional que se ha citado en palabras sencillas de un juez: ‘Descansas cinco años y luego vuelves a trabajar’. ¿Qué va pasar si no me permiten defenderme o ejercer mi profesión?”, aseveró.

César Hinostroza permanece prófugo de la justicia desde el 2018. (Foto: archivo GEC)

¿De qué se le acusa a César Hinostroza?

Acusado de liderar una organización delictiva especializada en la manipulación de sentencias y nombramientos laborales irregulares, César Hinostroza huyó de Perú en 2018 y se encuentra actualmente en Bélgica.

César Hinostroza es investigado por la Fiscalía por los presuntos delitos de organización criminal, patrocinio ilegal, negociación incompatible y tráfico de influencias. Al expresidente de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia se le sindica haber liderado la red criminal ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’.

Actualmente, Hinostroza está prófugo de la justicia. Se conocía que estaba en España, por lo que se realizaron hasta tres pedidos de extradición a las autoridades españolas. Sin embargo, el exjuez supremo ahora se encontraría en Bélgica.