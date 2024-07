El líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, manifestó que fue invitado a China en calidad de gobernador regional de La Libertad y no como fundador de la Universidad César Vallejo (UCV), tras minimizar las críticas en su contra asegurando que forman parte de “un cuento chino”.

Afirmó que el viaje no le costó un centavo alguno al Gobierno Regional de La Libertad y que uno de los acuerdos suscritos incluye la elaboración de un sistema de videocámaras para el distrito de La Esperanza.

“Están cayendo en el juego de los consejeros regionales. Ese es un cuento chino. Primero, el viaje del gobernador no le cuesta un solo centavo al gobierno regional. Segundo, fui invitado como gobernador, no como fundador de la (Universidad César) Vallejo para conocer qué tipo de tecnología usan en la China para revertir el tema de la inseguridad”, expresó.

“Hay un compromiso de ayuda, de que sus experiencias nos ayuden en esta central. Uno de los acuerdos es que hagamos un plan para La Esperanza, un sistema de videocámaras. Estamos trabajando, creo que sí se ha cumplido con el objetivo”, agregó.

Anoche Cuarto Poder Reveló que si bien Acuña acudió a China en calidad de gobernador, también estuvo acompañado por personal de la Universidad César Vallejo.

Acuña dijo estar tranquilo y que no le preocupan las opiniones de los políticos, justificó que su hijo César Acuña Núñez, gerente de marca de la UCV, lo haya acompañado en su viaje a China. También dijo que ya brindó detalles de su itinerario en el país asiático al Consejo Regional de La Libertad.

“En un viaje, particularmente lo mío, no es malo que me acompañe mi hijo. Si en ese viaje han invitado a otras personas y por coincidencia sean de la Vallejo, no lo veo malo. Yo he ido y he respondido y utilizado mi tiempo hablando de la región La Libertad”, acotó.

Nuevo viaje de César ACuña

César Acuña también anunció que ha sido invitado a la Cumbre de Premios Nobel y dijo que asistirá representando a La Libertad como su gobernador.

“¿Voy a dejar de ir porque alguien se va a enojar o porque me van a criticar? Ustedes no se imaginan el honor de la región La Libertad de tener a un gobernador reunido con los Premio Nobel. Tengo que irme, es un espacio natural y normal en la cual debo ir como gobernador a representar a la región La Libertad”, subrayó.

Consultado sobre una revocatoria en su contra, Acuña Peralta dijo que es un derecho ciudadano y que no le distrae, enfatizando que serán los ciudadanos de La Libertad quienes decidirán su continuidad.

“Primero, es un derecho ciudadano y está en la Constitución. No me distrae, voy a trabajar suponiendo que no hay revocatoria. Tengo tiempo hasta el 8 de junio (del 2025) porque si voy a estar pensando en la revocatoria, pobre mi región La Libertad. Tengo que olvidarme de la revocatoria y los últimos que van a determinar son los liberteños, que es el 25% de los electores, son 350 mil”, expresó.