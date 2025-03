Este martes 11 de marzo se lleva adelante la sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, la cual aborda las investigaciones que recaen en la presidenta Dina Boluarte por el caso Rolex.

Juan Carlos Portugal, abogado de la mandataria, pidió que la reunión sea “de carácter reservado”, lo cual fue aceptado por la titular de dicho grupo, María Acuña Peralta (APP).

Cabe resaltar que el exfiscal Juan Carlos Villena sostuvo que la presidenta Dina Boluarte habría recibido relojes Rolex y joyas para beneficiar a Wilfredo Oscorima, gobernador regional de Ayacucho.

El hecho desató un temblor político en la interna del Ejecutivo y generó reacciones adversas desde el Congreso, no obstante, en la sesión de este martes no hubo ninguna oposición parlamentaria para que la sesión no sea pública.

Tras la venia de Acuña Peralta, se cortó la transmisión en los canales informativos del Congreso y se procedió a retirar a los periodistas de la sala, a pesar de que el tema es de interés público por involucrar a la presidenta en un presunto caso de corrupción.

