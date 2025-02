El Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional fijó para el lunes 10 de febrero la próxima audiencia del juicio oral contra el expresidente Martín Vizcarra, acusado del presunto delito de cohecho pasivo propio, en la cual se presentarán los testimonios de tres testigos.

El tribunal reanudó este lunes 3 de febrero el proceso contra el expresidente Martín Vizcarra, donde se revisaron los alegatos de las partes procesales.

Vizcarra enfrenta acusaciones de haber recibido sobornos por S/ 2.3 millones de constructoras a cambio de la adjudicación de obras durante su gestión en el Gobierno Regional de Moquegua (2011-2014), específicamente en los proyectos Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua.

La presidenta de la sala, Fernanda Ayasta, anunció que la próxima audiencia se realizará el lunes 10 de febrero, de 9 a.m. a 1 p.m., seguida de otra sesión el viernes 14 de febrero, de 8 a.m. a 9 a.m. Posteriormente, el tribunal entrará en receso por vacaciones durante la segunda quincena del mes.

Durante esta etapa, está programada la declaración de testigos técnicos y peritos, además de la revisión de los documentos aportados como pruebas, que incluyen 143 presentados por la fiscalía y 109 por la defensa del exmandatario.

Cese de la medida de comparecencia con restricciones

La Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional resolvió el cese de la comparecencia con restricciones que había sido impuesta a Martín Vizcarra desde marzo de 2021.

La decisión se tomó tras superar el plazo de 36 meses establecido por la Ley 32130, vigente desde diciembre de 2023, que prohíbe la duración indefinida de restricciones procesales. Como resultado, se le otorgó el régimen de comparecencia simple.