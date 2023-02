El Ministerio Público informó que la Fiscalía Anticorrupción realizó este jueves 23 de febrero diligencias de exhibición de documentos en el Ministerio de Educación, a fin de recabar información vinculada a las presuntas irregularidades en las contrataciones de consultorías efectuadas del 2012 al 2023.

La diligencia se da a consencuencia de las declaraciones del actual titular del Minedu, Óscar Becerra, quien afirmó que S/ 752 millones se malgastaron en consultorías en su sector. El pasado 20 de febrero, el ministro mencionó que en los últimos años el Minedu se convirtió en un motín.

“O sea, los piratas subieron al barco y se repartieron todo lo que encontraron. Si lo comparamos con una carrera, estamos corriendo en sentido contrario”, tras precisar que sí hay dinero y capacidad en el sector, pero que no debería ser empleado en contratar consultorías. “Yo no necesito consultorías de S/100,000 para que me digan que estamos mal”.

En esa línea, anunció que “meterá tijera” a algunas consultorías de adorno que, a su juicio, sirven para favorecer a algunas ONG.

Previamente, el presidente de la Comisión de Presupuesto del Congreso, José Luna Gálvez (Podemos Perú) solicitará información a todos los ministerios sobre las consultorías que se han realizado en el Gobierno, con el propósito de cumplir su plan de trabajo de control y fiscalización del presupuesto público aprobado por Parlamento.