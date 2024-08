El parlamentario Carlos Zeballos anunció que presentará su renuncia a la bancada de Podemos Perú debido al ingreso de su colega Darwin Espinoza a dicho grupo conggresal.

El legislador explicó en Canal N que su renuncia se fundamenta en que compartió bancada con Darwin Espinoza cuando estuvieron en Acción Popular y que se vio involucrado en el caso ‘Los Niños’ por un error de un colaborador eficaz.

Incluso, recordó que Espinoza tiene investigaciones en curso y que debe responder ante la justicia y el Congreso.

“Por el tema de Guido Bellido no tengo ningún inconveniente, por el tema del señor Darwin Espinoza no quiero hablar, no tengo problemas con él, pero ya lo he dicho en un programa dominical que si él ingresaba a la bancada de Podemos yo me iba a retirar y estoy a puertas de hacerlo, simplemente tengo que tener una reunión con la bancada porque no quiero perjudicar a la bancada”, manifestó.

“La decisión ya está tomada, me estoy retirando de la bancada, voy a presentar mi carta de renuncia, ya conversé con el vocero, el señor José Luna Gálvez”, aseveró.

No obstante, Zeballos remarcó que espera que su salida de la bancada de Podemos Perú se concrete luego de la repartición de comisiones, pues no quiere que dicha bancada pierda uno de los 3 grupos de trabajo que le corresponde.

“En este momento la bancada puede tener tres comisiones, al retirarme yo, de repente, pueda perjudicar en obtener una tercera comisión y perjudicaría la labor de un colega y eso es lo que menos quiero”, expresó.

Precisamente, hoy se dio a conocer que Podemos Perú, partido que lidera José Luna Gálvez sumó a un nuevo legislador para su bancada, que pasó a tener 14 integrantes.

Se trata de Guido Bellido, quien permanecía como legislador no agrupado luego que su anterior bancada, Perú Bicentenario, se disolviera.

Es decir, que ahorá retroederían y contaría, con 13 parlamentarios, una vez que se oficiliace la salid de Zeballos.

