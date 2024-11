El ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer, informó que el presidente de China, Xi Jinping, y su homólogo estadounidense, Joe Biden, llegarán este martes y jueves respectivamente para participar del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

“Él (Xi Jinping) llega al mediodía del martes y la reunión es toda la tarde. La inauguración (del puerto de Chancay) será en Palacio de Gobierno, es decisión de China no ir. Ellos tienen una serie de legislaciones en los cuales yo no voy a ahondar por respeto a la parte china que nos hicieron ver y entender que por más que hubieran querido estar presentes no se podía por previsiones de seguridad chinas”, manifestó en Punto Final.

Por otro lado, el canciller expresó que Biden estará en Lima para participar directamente en la cumbre, pero que tendrá en su agenda una reunión con Dina Boluarte.

“Biden llega el 14 en la noche, tiene una reunión bilateral con la presidenta Boluarte, entre las múltiples reuniones, el mandatario Biden y la presidenta Boluarte se sentarán a discutir situaciones bilaterales en una agenda muy recargada. Un importante número de funcionarios norteamericanos y obviamente peruanos en contraparte vamos a estar presentes en la misma”, indicó.

APEC ha generado 40 millones de dólares para el Perú

El canciller señaló que una de las ventajas inmediatas, además de los acuerdos y tratados comerciales que podrían resolverse en la APEC 2024, son los ingresos que ha generado la llegada de los más de 10 mil visitantes nuestro país por el Foro de Cooperación Económica.

«Estamos calculando que esto ha sobrepasado todas las cifras iniciales, estamos calculando que hay alrededor de 15 mil personas asistentes, a lo largo del año APEC, estamos calculando que estas personas habrán invertido, incluyendo hoteles, gastronomía, etc. Al rededor de unos 45 millones de dólares. Adicionalmente, el estado ha invertido 30 millones de dólares, que es dinero del estado que ha sido inyectado en la compra de servicios peruanos, es decir, que ha generado trabajo.»

De la misma manera, Elmer Schialer señaló que desde hace algunas semanas, la Presidenta Boluarte colocó a todos los ministros en el “modo APEC” con la finalidad de “ayudar a que el Perú muestre su mejor cara”.

“Todo aquello que se haga desde todos los sectores es para ayudar a que el Perú muestre su mejor cara, porque esta es una oportunidad que llega cada 6 meses. Debería tener varios APEC permanentemente”

Finalmente, sobre la posibilidad de replicar el modelo de Indonesia para lidiar contra la informalidad en nuestro país, el canciller señaló que es una opción muy viable a realizarse.

“Cuando nos postulamos y ganamos la sede, dijimos que pondríamos el tema de la informalidad, algunas economías señalaron que es un problema para el Perú, pero no necesariamente para las otras economías, entonces hicimos un estudio. Todos tienen un porcentaje de informalidad, Indonesia, Filipinas, Estados Unidos”indicó.