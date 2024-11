En un artículo de The Economist cuenta que este Movimiento No Alineado se fundó durante la Guerra Fría. El internacionalista Farid Kahhat recordó que los países que formaban este movimiento eran Yugoslavia, India y Egipto, países que recién se acababan de independizar y en el caso de Yugoslavia, un Estado nuevo . “El argumento era: somos estados nuevos, que necesitamos priorizar nuestro crecimiento”, contó a Gestión.

En aquel tiempo, el no alinearse entre ambas potencias (EE.UU. y la Unión Soviética) en conflicto era no enfrentarse para librar una guerra. Sin embargo, en la actualidad, con el ascenso del grupo BRICS, que incluye Rusia y China, está surgiendo un nuevo “orden multipolar (sistema en el cual existen más de dos focos de concentración de poder)”, así lo explicó el analista político Gonzalo Banda.

Al formarse “dos bandos”, el resto de países, que incluye a Perú, están aplicando esta política exterior de “no alineamiento activo” que permite estar cerca de una potencia en ciertos asuntos y a otras en asuntos diferentes. ¿A Perú solo le importa mantener relaciones económicas con China?

El gobierno sabe con quién está manteniendo relaciones comerciales, con una China que tiene acusaciones por parte de la ONU sobre presuntas violaciones a los derechos humanos , y una tensa disputa por mantener el control de Taiwán.

Al respecto, Gonzalo Banda, analista político, explica a este diario que la posición geopolítica de Perú en todos los asuntos ha sido no alinearse con los valores o intereses de Occidente o de Oriente, liderado por China y Rusia . “Eso es algo que ha caracterizado a la diplomacia latinoamericana. E l firme concepto de que no nos metemos en conflictos geopolíticos que no son nuestros. Tenemos una vigilancia sobre asuntos internacionales pero no tenemos una participación activa en conflictos”, contó el analista.

Sobre las tensiones en China y Taiwán y qué papel juega Perú, Banda recalcó que el país no va a tener una posición diplomática que condene este tipo de prácticas o que lo lleve a romper relaciones con China. No le conviene. “ Si China invade a Taiwán ¿significa que Perú rompería relaciones con Beijing? yo creo que no.”

Y ¿qué pasa si es al contrario? Kahhat indicó que a China no le importa lo que el Perú haga con respecto a América Latina o a otras zonas del mundo. “China no tiene problemas con que un país tenga relaciones económicas, incluso, con Taiwán . De hecho China las tiene el foro de APEC que se va a realizar este mes en Perú, Taiwán vendrá. Por eso es que se habla de economía y no de Estados”, explicó.

Dina Boluarte y Xi Jinping se reunieron en una cita oficial en Pekín para cerrar el viaje de la presidenta en China. (Foto: EFE)

Preocupación de Estados Unidos: mitos y verdades

¿Perú es el peón en el tablero de ajedrez de Estados Unidos y China? Ambas potencias se disputan por mantener su hegemonía , sin embargo, dentro de ese “fuego cruzado” está Perú en una posición privilegiada. El año pasado, EE.UU. expresó a Perú su preocupación de que China tenga un presunto control de sus infraestructuras claves como el puerto de Chancay y la distribución eléctrica.

Sin embargo, en una reciente entrevista que dio a Gestión el embajador de China en Perú, Son Yang, dijo que esa preocupación debería trasladarse en inversiones concretas que favorezcan al país . ¿Entonces por qué no lo hace?

Gonzalo Banda explicó que desde hace varios años se evidencia el desgano y desidia de Estados Unidos y sus aliados de occidente en realizar políticas de desarrollo en Latinoamérica. Y es que, en los años 70 se creía que Latinoamérica era “el patio trasero” de los EE.UU. porque tenía una influencia muy marcada en nuestra geopolítica . Ahora, los chinos están prestando atención a la región que Estados Unidos descuidó hace muchos años.

“Tal vez el tamaño de nuestras economías sea insignificante pero el tamaño de nuestros recursos no. El primer responsable de que China haya avanzado tanto en importancia de puertos es Occidente ”, afirmó el analista político.

De acuerdo con Carlos Aquino, economista y director del Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), ningún país estaba interesado en invertir en la construcción del puerto , solo China.

“Hace 10 o 15 años, Volcan —dueño del 40% de las acciones del puerto —planeó construir un puerto en Perú para exportar minerales. Con el tiempo, los inversores vieron el potencial de un puerto para diversos productos, aunque el costo estimado de US$ 1,000 a US$ 2,000 millones era demasiado alto para la empresa. V olcan buscó un socio estratégico en Europa y Estados Unidos sin éxito, hasta que en China mostraron interés y decidieron invertir. Si una empresa europea lo hubiera construido, EE.UU. probablemente no decía absolutamente nada ”, explicó a Gestión.

Asimismo, agregó que esa preocupación sobre el presunto dominio chino en Perú esconde un tinte geopolítico. “Es un puerto construido por una empresa china, propiedad del gobierno chino, que controla el partido comunista , enemigo de las democracias” , explicó Aquino refiriéndose a lo que piensa Estados Unidos sobre el puerto de propiedad china.

Puerto de Chancay. (Foto: CAP-Lima)

Otra acusación. El diario británico The Telegraph aseguró que el puerto de Chancay podría ser utilizado por la marina china para apoyar “operaciones contra la costa oeste de EE.UU.

Al respecto, el embajador Son Yang dijo que China no es un país deliberante ni tampoco desarrolla una política militarista (usar el territorio como base militar). “Tenemos una política de defensa para garantizar nuestra soberanía, integridad y desarrollo. No tenemos, intenciones geopolíticas en América Latina”, afirmó.

Por su parte, el economista Carlos Aquino consideró que si un barco de guerra ingresa al territorio peruano, debe tener permiso del gobierno o del Congreso. Entonces, ¿China no usa sus puertos como bases militares? Farid Kahhat dijo que existe el temor de que se reproduzca lo que ha ocurrido con el puerto administrado por una empresa china en Sri Lanka , que es un puerto de uso dual. Allí recalan tanto buques comerciales como de guerra para abastecer de combustible y repararse.

“Para China el puerto de Sri Lanka está en la ruta collar de perlas, que es de lejos la principal ruta comercial China y es la ruta en la cual llega a su único puerto militar, fuera de su territorio que es el puerto de Yibuti ” , explicó.

Sin embargo, recalcó que dicho puerto africano no es equivalente al nuestro. “Si bien hay una ruta comercial de creciente importancia, No es la ruta, por ejemplo, a través de la cual China abastece de petróleo sus buques militares ”, afirmó.

El problema con los pescadores artesanales

Con la llegada del presidente chino Xi Jinping a Perú para la cumbre APEC del 10 al 16 de noviembre , los pescadores artesanales piden que cancele su visita, ya que consideran a China responsable de la escasez de la pota.

Y es que han acusado a flotas chinas de aguas distantes de estar depredando este recurso, invadiendo las 200 millas del litoral peruano. Sin embargo, los Guardacostas de La Marina afirmaron en su momento a Gestión que los buques chinos que ingresan al mar peruano no lo hacen para pescar sino por temas de mantenimiento o reparación.

Incluso, el propio embajador Son Yang, negó tal acusación y aseguró que el gobierno chino no permite que las embarcaciones chinas en aguas distantes entren a las 200 millas. En ese sentido, se sumó a la postura del gobierno de que la escasez de la pota se debe al Fenómeno El Niño que afectó la disponibilidad de dicho recurso.

Sin embargo, Farid Kahhat mencionó que hay denuncias de que los pesqueros chinos apagan su sistema de rastreo satelital para entrar a las 200 millas del mar peruano . Entonces, ¿Quién dice la verdad? El analista político Gonzalo Banda dice: “Si no puedes defender un recurso natural frente a otro país por temor a su reacción económica, ya estás parcialmente en manos de esa potencia” . Tal vez eso no lo dice el gobierno por mantener una política del “no alineamiento activo”.

