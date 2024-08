El canciller Javier Gonzalez-Olaechea rechazó este miércoles que en la sesión del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) no se aprobara la resolución que exigía a Venezuela revelar actas de votación., tras considerar que aquellos que se abstuvieron son quienes no tienen la voluntad de expresar su posición con los sucesos en Venezuela.

“Independientemente de lo claudicante que se rechazó, esta no es una defensa ideológica sino de principios. Con la medida arbitraria (de Venezuela) de cerrar las embajadas y servicios consulares, se les priva a sus propios connacionales del derecho a obtener un trámite, pasaporte, un trámite notarial, registrar un hijo. (...) Al final de cuentas, le estamos dando la razón a nuestros jóvenes que no nos creen y nos repudian porque no somos coherentes”, expresó en su alocución.

González Olaechea cuestionó que cinco miembros ni siquiera, por vía electrónica o por Internet, votaran a favor de la resolución. Por ello, sostuvo que los jóvenes desaprueban a los políticos.

LEA TAMBIÉN: Perú ve lamentable que Maduro le acuse de tener centros de entrenamiento de manifestantes

“¿Entonces preguntamos por qué el Latinobarómetro nos dice cada año que nuestros ciudadanos, especialmente nuestros jóvenes, no creen en los políticos, no creen en la democracia ni en el sistema representativo? Porque ven esto, justamente; estas 11 abstenciones. ¿Acaso no leemos los periódicos de hace cuatro o cinco años? ¿Acaso no sabemos de Leopoldo López? ¿Acaso no sabemos que María Corina Machado y Edmundo González, el verdadero legítimo presidente electo de Venezuela, han sido encausados por el fiscal del régimen?”, apuntó.

González Olaechea recalcó que las elecciones venezolanas tienen serias irregularidades y nació fraudulento desde el primer día. Además, hizo recordar que Corina Machado fue tachada de la contienda.

Tras su alocución, el presidente del Consejo Permanente llamó la atención al canciller peruano porque según indicó González - Olaechea faltó el respeto al levantar la voz y sus acusaciones y durante su intervención en la sesión extraordinaria, informó RPP.

El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) rechazó este miércoles una resolución para exigir transparencia al gobierno de Venezuela sobre las cuestionadas elecciones del domingo, que dieron la victoria a Nicolás Maduro, al no alcanzar la mayoría absoluta de sus Estados miembros.

La propuesta de borrador del organismo de 34 países americanos obtuvo 17 votos a favor, cero en contra y 11 abstenciones entre los Estados que participaron a la reunión extraordinaria.

No participaron en la sesión Dominica, Venezuela, México, San Vicente y las Granadinas, y Trinidad y Tobago.

Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Guyana, Haití, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, la República Dominicana, Surinám y Uruguay votaron a favor.

Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Granada, Honduras, San Cristóbal y Nieves, y Santa Lucía se abstuvieron en la votación.