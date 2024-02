Continúa creciendo la lista de personas allegadas al hermano de la presidenta Dina Boluarte, Nicanor Boluarte, que consiguieron contratos con el Estado.

Esta vez se trata de Arturo Miranda Blanco, Sergio Leo Torres, Enrique Vílchez Vílchez y Genoveva Correa Visalot, quienes trabajaron con el familiar de la presidenta cuando fue gerente general del Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción (Sencico) entre los años 2016 y 2018, según reveló Punto Final.

Precisamente, Vílchez es actualmente secretario general de la Presidencia y exfuncionario de Sencico durante la gestión de Nicanor Boluarte.

Al respecto, la jefa de Estado reiteró una vez más que su hermano no es funcionario del Estado y cuestionó que los medios de comunicación cada domingo publiquen información relacionada a su pariente.

“Efectivamente, cada domingo en los programas dominicales el protagonista principal es Nicanor Boluarte. En diversos canales y en la transparencia que me caracteriza no solo ahora como presidenta, sino en el trayecto de toda mi vida, voy a decir por enésima vez el señor Nicanor Boluarte no es funcionario del Estado”, enfatizó.

Sobre estas cuatro personas, la presidenta invocó a los periodistas a revisar en las plataformas de cada ministerio si estos califican dentro de los perfiles que se exige para el puesto.

“En específico, el secretario general del despacho presidencial (Enrique Vílchez) califica sobre manera en el perfil para el cual se desempeña. Sería bueno también que vean cual es el desempeño de los profesionales, no solamente que lo acuñen a una amistad que tuviesen con Nicanor Boluarte”, apuntó.

Añadió que su hermano tiene más de 25 años de vida profesional y que este ha trabajado en diversos ministerios, en los que conoció a cientos de profesionales técnicos. En ese sentido, indicó que el hecho de que a estas personas se les contrate o renueve sus contratos en algún ministerio, no significa que eso se produzca por una presunta injerencia.

“Por enésima vez voy a decir que el señor Nicanor Boluarte no tiene una sola injerencia en la colocación de algún servidor público en este Gobierno, menos en algunos puestos claves. Reitero con total transparencia, no ha colocado una sola persona en ningún ministerio de este Gobierno”, aseveró.

¿Qué quiso decir con la frase: “La mamá de todo el Perú”?

El último viernes, Boluarte dio unas declaraciones que causaron polémica. Desde la región La Libertad, la presidenta se autodenominó la “mamá de todo el Perú”.

“Seguiremos ingeniero (César) Acuña, gobernador de La Libertad, seguiremos abrazando los sueños y la esperanza de su pueblo que lo eligió, usted es el papá de La Libertad, y yo soy la mamá de todo el Perú y juntos avanzaremos para poder conseguir los sueños y la esperanza de nuestras hermanas y de nuestros hermanos”, indicó en aquella oportunidad.

Al ser consultada por estas declaraciones, la jefa de Estado explicó que se refería a que trabajaba denodadamente con ese cariño de madre.

“Qué mamá no trabaja poniéndole todo el esfuerzo para que le vaya bien a su hijo. Ese es el cariño que le quiero poner para trabajar por los mas de 33 millones de peruanos”, dijo.

En ese sentido, remarcó que su Gobierno trabaja de cara a cubrir las necesidades de toda la población y no para las encuestas.

Ministros en constante evaluación

Respecto a las críticas que recibe el ministro del Interior, Víctor Torres, la jefa de Estado señaló que este viene realizando un trabajo articulado con el comandante general de la Policía, Víctor Zanabria, a efectos de elaborar el plan “Perú Seguro”, el que permitirá afianzar el trabajo contra la inseguridad ciudadana.

“Ese ministerio (del Interior), si ustedes han visto en el trayecto de este Gobierno, ha tenido cuatro ministros y el cambio de ministro a ministro no consolida ese trabajo que la ciudadanía reclama, que es la seguridad ciudadana”, manifestó.

Finalmente, Boluarte reiteró que los ministros siempre están en observación y/o evaluación.

“Estaremos esperando ahora con el nuevo comandante general de la PNP y el ministro el avance respecto del trabajo y resultados de la seguridad ciudadana. Si no también estaremos más adelante cambiando, y esto también implica al premier. Todos están en evaluación y en observación continuamente”, puntualizó.