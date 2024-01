El nuevo Comandante General de la Policía Nacional del Perú (PNP), Víctor Zanabria, informó que en unos días habrá 240 cambios en la institución.

“Es cierto ( habrán cambios) en unos días”, indicó, en Punto Final tras señalar que por ejemplo el jefe de administración de Cusco pasará a retiro y el secretario de la región está en retiro, por lo que se deben nombrar a oficiales para que ocupen dichos puestos.

Añadió que una medida similar se aplicará en agosto próximo, tras cuestionar que haya algunos efectivos que no aceptan ser destacados al interior del país y presentan medidas cautelares para evitarlo.

“En agosto voy a sacar los cambios y voy a señalar: usted ya tuvo 5 años en Lima ahora le toca ir a altura. Allí voy a ver qué oficial se vale de influencias para no cumplir con su requerimiento profesional a la sociedad y se van a ejecutar”, enfatizó.

Criticó que haya oficiales que interpongan medidas cautelares para no ir a zonas distintas a Lima. Por ejemplo, indicó que ese es el caso de Puno.

El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Víctor Zanabria, comentó que existen más de 160 acciones de amparo para no ser destacado a Puno.

Además, indicó que a más tardar en la quincena de febrero ya tendrán lista la propuesta del reglamento de la PNP con la nueva comisión institucional.

“Allí empezará el proceso de cambios de colocación y también de las invitaciones (al retiro). Aquel que no trabaja ya no debe estar en la institución”, apuntó.

Harvey Colchado

Zanabria sostuvo que el ministro del Interior, Víctor Torres, no le ha solicitado cambiar a Harvey Colchado tras sostener que ese es un tema que no le compete, pues no se encuentran en este momento en el proceso de invitaciones que se suelen dar a fin de año.

El excomandante general de la Policia Nacional del Perú, Jorge Angulo, reveló que el ministro Torres tenía intención de separar al coronel Colchado, quien es jefe de la Dirección de Delitos de Alta Complejidad y coordinador general del Equipo Especial Contra la Corrupción en el Poder.

«Una vez me preguntó si era posible pasar al retiro al general Harvey Colchado», señaló Angulo.

Víctor Zanabria sostuvo en otro momento que Angulo es su amigo desde hace 41 años.

De otro lado, dijo que no se ha cambiado al jefe de Seguridad del Estado, quien está a cargo de la seguridad de la mandataria, debido a que acababa de asumir el cargo, dos días antes de la agresión a Dina Boluarte en Ayacucho.

Agregó que están en el proceso de cambio del personal de la escolta de Bolaurte. “Ya hemos conversado con la presidenta para que este cambio sea paulatino”, anotó.

