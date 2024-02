El fin de semana cuatro personas, entre ellos dos niños, recibieron impactos de bala, producto de un enfrentamientos entre supuestos barristas de Alianza Lima y Universitario de Deportes. Al respecto, la presidenta de la República Dina Boluarte, lamentó los hechos e indicó que evalúan medidas para el próximo encuentro deportivo.

La jefa de Estado anunció que mañana, martes 20, las autoridades respectivas del deporte se reúna para ver las medidas que se tomarán en el próximo encuentro deportivo. “Respecto de la asistencia a estadios cerrados sin público o se va a mantener el público”.

“Estamos mirando y estudiando las medida que vamos a adoptar, pero sí llamo a los señores barristas: el deporte no genera llevar arma de fuego al estadio; la algarabía, la alegría se puede disfrutar de mil maneras, no atentando contra la vida de ningún transeúnte. Y a los equipos, que tomen la seriedad de sus barras que van a alentarlos a los estadios. Tienen que reunirse y coordinar con sus barristas para que esto no vuelva a suceder”, indicó.

En esa línea, insistió que se tomarán todas las precauciones necesarias para los próximos encuentros deportivos. “Estamos analizando si el próximo encuentro deportivo será a puerta cerrada, sin público asistente”.

“El deporte nos debe unir, nos debe de llamar a una reflexión de cultura, de cuidar la vida. De ser alegres y saber respetar cuando se pierde en un encuentro deportivo”, dijo la presidenta Boluarte durante la conferencia de balance de su gestión.

A su turno, el ministro del Interior, Víctor Torres, mencionó que la Policía se encuentra haciendo las investigaciones y trabajo en conjunto con los clubes encargados para que se ejerza un control más efectivo sobre la barra a fin que hechos de violencia no vuelvan suceder.

Enfrentamiento del sábado

El sábado 17 de febrero, en la previa del partido entre Universitario y Melgar en el estadio Monumental de Ate, presuntos hinchas de las barras de Universitario y Alianza Lima desataron una balacera que dejó a cuatro personas con heridas de bala.

El enfrentamiento tuvo lugar en la urbanización Nocheto, en la zona oeste del distrito. Según los videos que registraron los propios vecinos del distrito, en la pelea entre barristas se lanzaron piedras, fuegos artificiales y objetos punzocortantes y hasta disparos.