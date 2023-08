Las dimisiones a las bancadas congresales no cesan. La congresista Francis Paredes presentó este martes su renuncia irrevocable a la bancada del Bloque Magisterial, tras cuestionar el accionar de dicho grupo parlamentario.

En un oficio enviado a la vocera de dicha bancada, Elizabeth Medina, la legisladora dio a conocer “ciertas circunstancias” que la han venido “molestando”, como “bloques internos que no priman el mérito y el trabajo temático”.

Asimismo, indicó que dentro del Bloque Magisterial persisten cada vez más “deseos individuales y prácticas discriminatorias basadas en género”, lo que denunció atenta contra sus derechos a participación y representación.

“Siempre he buscado espacios para el diálogo, el debate de ideas y el consenso. He mostrado desprendimiento en resguardo de la unidad de la bancada y el beneficio del país, pero a pesar de mi esfuerzo y el de otros colegas, al final no siempre se han respetado las decisiones colegiadas”, subrayó.

“Por los motivos antes expuestos, respondiendo a mi conciencia y viendo que como bancada no estamos aportando a una salida a la crisis económica y política, así como una visión de país que permita mejorar de forma concreta la situación de vulnerabilidad de nuestros pueblos, quiero presentar formalmente mi renuncia a la bancada. Le agradezco a usted y a mis colegas por las grandes luchas compartidas y los proyectos aprobados a pesar de las adversidades; les deseo el mejor de los éxitos en lo que se viene”, acotó.

sEA TAMBIÉN: Congreso: Aprueban dictamen que busca evitar el transfuguismo en las bancadas

Carta de renuncia de Francis Paredes. (Foto: Congreso)

Carta de renuncia de Francis Paredes. (Foto: Congreso)

Con la dimisión de Francis Paredes, dicho grupo parlamentario se queda con siete integrantes.

Este año los congresistas Katy Ugarte y Segundo Quiroz también se alejaron del Bloque Magisterial al alegar motivos de conciencia.

Disfruta tus descuentos del Club de Suscriptores cuantas veces quieras gracias a tu suscripción a Gestión. Más de 300 promociones esperan por ti, descúbrelas Aquí. Y si aún no eres suscriptor, adquiere tu plan AQUÍ.