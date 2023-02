Un reportaje realizado por Punto Final reveló que el partido político Avanza País ha pagado casi medio millón de soles en capacitaciones para militantes con dinero del Fondo de Financiamiento Público Directo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

El dominical detalló que de los S/ 1,4 millones que recibió la organización política por parte de este fondo en el 2022, S/ 465 mil fueron destinados al pago de cursos de capacitación profesional de Global Perú Comunicaciones SAC.

El secretario general de Avanza País, Luis Flores Reátegui, confirmó que el firmó un contrato con Luis Alexis Javier Pérez Romero, el gerente de la mencionada empresa, que se encuentra dentro de un centro de fotocopias y, de acuerdo a la Sunat, en ese momento apenas había comenzado a funcionar 15 días atrás.

La investigación también reveló que Pérez Romero se dedica a vender zapatillas y gorras a través de internet. Por su parte, Flores Reátegui no brindó el nombre de la personas que le recomendo contratar con dicha compañía.

“Le consulté a la ONPE y me dijeron que, si el producto es bueno y está de acuerdo con el estándar que se necesita, no hay un impedimento legal (...) no se lo digo (el nombre) porque prácticamente no quisiera que la persona se sienta aludida”, manifestó el representante de Avanza País.

¿Qué dijo la bancada de Avanza País?

Por su parte, la bancada congresal de Avanza País que sus integrantes estén comprometidos a a estos actos irregulares, por lo que exhortó a la dirigencia del partido a explicar sobre el uso de recursos recibidos por Financiamiento Público.

“Ningún congresista de nuestra bancada es parte de esta investigación y tomamos muy en serio la denuncia con respecto al mal uso de fondos públicos”, se lee en un comunicado publicado por la agrupación en sus redes sociales.

“Exhortamos a la dirigencia del partido a dar las explicaciones del caso y explicar a la ciudadanía de manera clara y transparente lo ocurrido”, agregó la bancada.

